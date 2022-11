Chris Hemsworth a confirmé qu’il partait agir indéfiniment : Thor 5 est-il suspendu ?

célébrités

Après avoir découvert qu’il est prédisposé à la maladie d’Alzheimer, Chris Hemsworth arrête d’agir. Connaître tous les détails et quel sera son dernier film.

Ces derniers jours n’ont pas été faciles pour Chris Hemsworth. Bien que l’acteur soit dans le meilleur moment de sa carrière, son état de santé n’est pas celui auquel s’attendaient tous les fans. Eh bien, il a été officiellement confirmé que sont à risque d’Alzheimer. C’était pendant le documentaire illimité que cette nouvelle soit sortie qui a laissé tous les fans de l’interprète de Marvel complètement choqués.

illimité Il est arrivé à Disney + il y a quelques jours à peine et c’est une série documentaire qui l’a comme protagoniste et où il subit une série de tests armés exigeants pour vérifier quelles sont les limites du corps humain dans différentes dimensions : résistance au froid et à la chaleur, mémoire, jeûne et effet du stress sur l’organisme. Et dans l’épisode intitulé Souvenirs C’est là qu’il a lui-même appris ces informations sur sa vie.

D’après ce que les médecins lui ont dit avez APOE4, ce qui vous rend 8 à 10 fois plus susceptible de contracter la maladie. De plus, selon son ADN, il possède deux copies de ce gène, une de sa mère et une de son père. A tel point qu’avant cette nouvelle qui a changé sa vie à jamais, Chris Hemsworth a pris une décision dans sa carrière : cesser d’agir indéfiniment.

C’est parce que, selon ce qu’il a déclaré dans une interview avec Salon de la vanité, il a l’intention de passer plus de temps avec sa famille. « Ce n’est pas comme s’ils m’avaient donné ma démission. »a commencé par dire, puis a ajouté : «Mais cela a activé quelque chose en moi qui voulait prendre du temps et, depuis que nous avons déjà terminé le spectacle, j’ai terminé les choses que j’avais convenues”.

À son tour, Hemsworth a raconté: «Maintenant, quand cette semaine sera finie, je vais rentrer à la maison et avoir une bonne quantité de temps libre. Je serai avec les enfants, je serai avec ma femmeparce que, selon lui-même, oublier ta famille est ta pire peur. D’autre part, Chris a également souligné qu’il sentait que toute l’enfance de ses enfants lui manquait : « Avant que vous ne vous en rendiez compte, ils ont 18 ans et ils ont déménagé, et j’ai raté toute leur croissance.» étaient ses mots exacts.

C’est pourquoi de nombreux fans ont commencé à spéculer sur la suspension de leurs prochains projets, tels que Thor 5. Cependant, il convient de noter que ce n’est pas le cas, mais que Il a déjà précisé qu’il ferait le film, mais que ce sera certainement sa conclusion. Bien sûr, il n’est pas dans ses prochains projets de revenir sur un plateau d’enregistrement, il faudra donc patienter pour le revoir sur grand écran aux mains de Marvel. Eh bien, bien qu’il ne se soit pas définitivement retiré, il est déjà officiel qu’il ait cessé d’agir indéfiniment.

