Chris Hemsworth a choisi son personnage préféré de Stranger Things

CÉLÉBRITÉS

L’acteur Marvel s’est révélé être un vrai fan de la série avec Millie Bobby Brown. De plus, Taika Waititi a révélé un lien spécial entre la fiction de Duffer et Thor : Love and Thunder.

© GettyChris Hemsworth joue dans Thor : Love and Thunder.

Un nouveau film a été ajouté à la Univers cinématographique Marvel: Thor : Amour et tonnerre. Sous la direction de Taika Waititi, Chris Hemsworth Il se met une nouvelle fois dans la peau du Dieu du Tonnerre pour interpréter une histoire pleine d’humour mais aussi d’une crise personnelle très transformatrice. L’acteur vit sans aucun doute l’un des meilleurs moments de sa carrière puisqu’il a également récemment sorti un film en Netflix.

Il s’agit de tête d’araignéele film mettant également en vedette Miles Teller, l’interprète qui vient de briller dans Top Gun : Maverick. Le film se déroule dans un futur proche et suit deux détenus aux prises avec leur passé dans un établissement qui expérimente des drogues altérant les émotions. Ce n’est pas la première fois que Hemsworth est sur Netflix, puisqu’en 2020, il a joué dans le film original mission de sauvetage.

Ce n’est pas tout : cette même année, il fait une apparition dans le film mettant en vedette sa femme Elsa Pataki titré Intercepteur. Il ne fait aucun doute que la relation entre Chris Hemsworth et Netflix est plus que positive. Mais ce que peu savent, c’est qu’il est aussi fan d’une série qui cartonne sur la plateforme : choses étranges. Avec Millie Bobby Brown, la fiction des frères Duffer a lancé sa quatrième saison ce mois-ci.

La vérité est que l’acteur de Marvel Studios est un fidèle adepte de cette série de science-fiction. Cela a été démontré en octobre de l’année dernière lorsque pour Halloween, il a opté pour un costume de choses étranges. Le personnage choisi par Chris était… le démogorgon ! Bien qu’il ne l’ait pas confirmé pour le moment, ses fans pensent qu’il a déjà apprécié les nouveaux épisodes comme il l’a fait. Taika WaititiDirecteur de Thor : Amour et tonnerre.

+ Le détail de Stranger Things qui a agacé le réalisateur de Thor : Love and Thunder

Les dernières grandes sorties ont été Thor : Amour et tonnerre au cinéma et choses étranges quand il s’agit de diffuser des séries. Dans ce sens, Taika Waititi -réalisateur du film Marvel- a expliqué un lien particulier avec la fiction du frères duffer: « J’adore ce spectacle, mais en tant que personne qui possède vraiment la musique de Kate BushJe suis contrarié”. Dans l’interview avec NME, il a insisté: « Avant Stranger Things, il y avait beaucoup de chansons de Kate Bush que nous allions avoir dans Thor, comme This Woman’s Work. ».

