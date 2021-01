Chris Evans s’étrangle à l’idée de regarder Captain America soulever Mjölnir pour la première fois

Les acteurs passent toute leur carrière à essayer d’établir une connexion avec le public à travers leurs rôles. Quelques-uns d’entre eux, s’ils ont de la chance, sont capables de créer un moment de cinéma dont on se souvient à travers les âges. Chris Evans a eu un moment comme Captain America dans Avengers: Fin de partie quand il a ramassé le marteau enchanté Mjolnir de Thor pour combattre Thanos. Dans une interview avec Empire, Evans a révélé qu’il se sentait toujours émotif et comme un petit enfant quand il pensait à ce moment.

« La première fois que j’ai vu Endgame, c’était à la première. Normalement, je vois les films sur lesquels je travaille bien à l’avance, et je suis rarement assis aux premières (trop d’anxiété). Mais étant le dernier volet d’un voyage de dix ans, je voulais pour vivre ce dernier film de la même manière que le public. Lorsque Cap soulève Mjölnir, notre théâtre est devenu complètement fou. Même si je savais que le moment allait arriver, j’étais toujours ému. Dans les semaines suivantes, mes amis et ma famille m’envoyaient des extraits de les théâtres du monde entier perdent leur merde collective en ce moment. Voir ces réactions et savoir que j’ai eu la chance de faire partie de ces souvenirs pour ces personnes m’a fait ressentir un sentiment de fierté et de gratitude que je ne pourrai jamais Dans ces moments-là, je ne suis pas un acteur, ni même un adulte, je suis à nouveau un petit enfant complètement captivé par le pouvoir et la magie que les films peuvent exercer. Bon sang … Je m’étrangle. «

Le moment où Chris Evans ramasser Mjolnir comme Cap était d’autant plus significatif que cela se passait une décennie. La mystique autour du marteau de Thor a été établie dans le premier film solo du personnage, où il a été montré que seule une personne digne était capable de soulever l’arme puissante.

Puis dans Avengers: l’ère d’Ultron, nous avons vu Cap tenter de soulever le marteau et ne réussir qu’à le bouger légèrement. De là, à Fin du jeu, Captain America a eu un long et troublé voyage, passant de héros bien-aimé à soldat renégat. Mais à travers tout cela, la moralité inébranlable du héros n’a jamais faibli, et la pureté de son âme a finalement été prouvée sans aucun doute en ce moment triomphant où il a pu prendre le marteau et frapper Thanos avec.

Dans une interview précédente, Fin du jeu Le co-directeur Anthony Russo avait révélé que c’était la gentillesse inhérente à Cap qui l’avait empêché d’utiliser le marteau dans le passé.

«Dans nos têtes, il était capable de le manier, et il ne le savait pas jusqu’à ce moment dans ‘Ultron’ quand il a essayé de le prendre. Le sens du caractère de Cap et son sens de l’humilité, un peu par déférence envers Thor. ego, … Cap à ce moment-là, réalisant qu’il peut bouger le marteau, décide de ne pas le faire. «

Avec les rumeurs selon lesquelles Chris Evans pourrait revenir au MCU, le moment est venu de revoir Avengers: Fin de partie, et imprégnez-vous encore une fois du grand moment de Captain America avec le marteau alors que nous rêvons de ce que le retour de Steve Rogers pourrait impliquer. Cette nouvelle a été partagée pour la première fois au Direct.

