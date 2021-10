Chris Evans s’est déclaré fan d’une série à succès qui n’a rien à voir avec Marvel

Depuis qu’il porte le bouclier mythique de Captain America dans l’univers cinématographique Marvel, l’acteur Chris Evans est devenu l’une des célébrités les plus aimées du public. Il est actuellement séparé de la franchise, mais les fans suivent chacun de ses mouvements et récemment, ils sont devenus viraux sur l’un de ses tweets où il parlait d’une célèbre série télévisée.

L’interprète a abandonné son personnage après la première de Avengers : Fin de partie, mais ces derniers mois, diverses rumeurs ont émergé qui assurent un retour qui n’a pas encore été confirmé. Pendant ce temps, il s’occupe d’autres projets intéressants et pendant son temps libre, il communique avec ses fans via les réseaux pour partager ses réflexions.

+ Chris Evans s’est déclaré fan d’une série à succès

Sur son compte Twitter officiel, l’acteur a écrit : « Quand Jim et Pam passent une mauvaise journée, mais à la fin de l’épisode, ils laissent tous les deux des messages parlant des mêmes choses. De bonnes choses. ». Ces mots font référence à la version américaine du faux documentaire Le bureau, en particulier dans un épisode de la cinquième saison.

Là on voit que Jim et Pam Ils ont un jour de congé après avoir été incapables de communiquer en raison d’une relation à distance, mais à la fin de la journée, ils finissent par s’envoyer un message similaire qui montre leur amour. Evans a posté un deuxième tweet dans lequel il disait : « Krasinski est mon garçon et j’ai rencontré Jenna une fois, mais pendant une minute, je choisirai d’oublier cela et d’apprécier le fait que Jim et Pam aient reconnu ce tweet. ».

En quelques heures Chris a reçu des réponses de Jenna Fischer et John Krasinski, qui ont cité le tweet avec un GIF de la série.. Ce n’est pas tout, puisque le premier post de Evans a dépassé 25 000 retweets et plus de 300 000 likes, menant à des tendances dans « The Office » et « Jim and Pam » aux États-Unis.

