Chris Evans serait en couple avec une star de Netflix

célébrités

Chris Evans est l’un des célibataires les plus éligibles d’Hollywood, mais maintenant tout indique que son cœur a un nouveau propriétaire. Sachez qui c’est.

© GettyChris Evans

Grâce à son rôle de Captain America dans Marvel, Chris Evans a atteint une célébrité mondiale. L’acteur s’est fait connaître dans le monde entier pour ses excellentes performances dans le monde des super-héros et, dès lors, son succès était imparable. Bien qu’il ait une longue carrière en proie à la fureur, ce sont ses films dans cette franchise qui l’ont amené à devenir l’une des plus grandes stars d’Hollywood.

Cependant, l’étape de Chris Evans de Marvel s’est terminé en 2019 et, désormais, l’interprète a son agenda rempli de différents projets qui s’annoncent inégalés. Mais, en attendant, tout indique qu’après tant d’années de célibat, l’acteur aurait trouvé un nouvel amour. Il y a quelque temps, il est devenu l’un des célibataires les plus éligibles de l’industrie, mais apparemment, tout a changé.

Evans est lié à différentes femmes depuis des mois. Parmi eux se trouve Selena Gomez qui, selon les fans, serait sortie avec l’acteur pendant une courte période. Cependant, maintenant, ses partisans ont une nouvelle théorie. Apparemment son coeur n’appartiendrait plus à l’actrice de Disney, mais tout indique qu’il serait en couple avec une star de Netflix de 16 ans plus jeune que lui.

Voici Alba Baptista, la protagoniste de nonne guerrière, l’une des séries les plus célèbres de 2020 et qui lancera bientôt sa deuxième saison. Selon les théories des fans de Chris, tout a commencé lorsqu’il a commencé à suivre l’actrice en 2020. C’est ainsi qu’aurait surgi son intérêt pour elle, qui n’aurait rendu la pareille qu’en juin 2021 lorsqu’il lui a donné un « follow back ». une possible histoire d’amour.

Aussi, les fans de Chris Evans, devenus de grands détectives privés, découvrent que Baptista suit aussi le frère de Captain America, Scott Evans, et le récit du chien de l’interprète. D’après ce que les fans ont rapporté, cette idylle aurait commencé l’été dernier, quand tous deux ont convenu en Europe de travailler sur différents projets : elle dans la deuxième saison de nonne guerrière et lui dans le film L’homme gris.

Mais, comme si cela ne suffisait pas, il semble que les acteurs aient passé la nouvelle année ensemble. Les mêmes fans ont noté que les photos partagées par Baptista lors de la célébration du Nouvel An provenaient de la cour intérieure de la maison de Chris à Los Angeles. Et, la dernière et plus récente preuve que les followers ont trouvée est que cette semaine le producteur s’est également déplacé à Lisbonne, au Portugal, pour rendre visite à Alba qui y travaille.

45secondes est un nouveau média, n’hésitez pas à partager notre article sur les réseaux sociaux afin de nous donner un solide coup de pouce. 🙂