Chris Evans serait amoureux d’une célèbre actrice : tous les détails

Malgré le fait que son nom ait déjà été dissocié de Marvel, Chris Evans sera toujours le légendaire Captain America. Depuis qu’il a rejoint la franchise pour incarner le premier vengeur, sa notoriété s’est accrue et il est aujourd’hui l’un des acteurs les plus reconnus au monde. Cependant, maintenant, il se concentre sur d’autres projets et certains sont même romantiques.

Pourtant, au-delà de sa carrière professionnelle, Chris Evans Il est également reconnu pour son charme et son charisme sur et hors plateau. C’est pourquoi il est très respecté et aimé au sein de l’industrie. En tout cas, il est l’un des rares à réussir à garder sa vie privée à l’écart des projecteurs médiatiques et, par conséquent, à chaque fois qu’il fait un faux pas, les fans ne le laissent pas passer.

Il y a eu peu d’occasions où Evans a été vu très affectueux avec les femmes, bien que, dans aucun des cas, il ait confirmé être un couple officiel. Mais maintenant, une nouvelle décision que l’artiste a prise l’a amené à être sur toutes les lèvres : il a commencé à suivre une actrice célèbre sur Instagram. Il s’agit de Selena Gómez, l’ancienne star de Disney et qui joue aujourd’hui Seuls les meurtriers dans le bâtiment sur Étoile +.

Ce fait a rendu fou les fans, qui n’ont pas hésité à se souvenir quand Gómez a assuré que son célèbre coup de cœur était Chris Evans: « ce n’est pas mignon ? Il est très mignon» Étaient ses mots à l’époque. Et, pour cette raison même, les adeptes des deux n’ont pas hésité à les mettre en relation et à exprimer leur bonheur sur les réseaux sociaux, où ils ont fait des comédiens une tendance.

Cependant, sur la base de ce rapprochement entre Evans et Gómez, deux théories ont émergé. Le premier, bien sûr, il essaierait de se rapprocher d’elle par amour. Mais plus tard, beaucoup ont aussi imaginé que cela pourrait être la raison d’un travail commun : un film ou une série sont deux des choses qui pourraient les unir. Car, il faut le noter, il n’a pas sa capacité vocale.

+ Les meilleures réactions à l’approche entre Chris Evans et Selena Gomez :