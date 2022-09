Chris Evans Saturday : le film passionnant de l’acteur à voir absolument sur HBO Max

in

hbo max

HBO Max a l’option idéale pour ce week-end et c’est avec Chris Evans comme protagoniste. La rencontrer.

© GettyChris Evans

Grâce à son rôle principal dans Marvel donnant vie au Capitaine Amérique, Chris Evans catapulté à la renommée internationale. L’acteur, avec son personnage de sentinelle de la liberté, a conquis le cœur de milliers de téléspectateurs du MCU. Mais, au-delà de cela, il a également ouvert la voie à une carrière sans précédent dans laquelle il a eu des milliers de hits. En dehors du costume de super-héros, il a réussi à jouer dans différentes productions.

En fait, il y a quelques mois à peine, il a été créé, via Netflix, L’homme gris, un film qui l’éloigne complètement du rôle de héros puisqu’il se positionne dans la peau du méchant de l’histoire. Cependant, ce film continue d’être éclipsé par un long métrage disponible en hbo max. Dans ce film, Evans éblouit une fois de plus par son travail et est sans aucun doute l’option parfaite pour le week-end.

Samedi de Chris Evans : le film idéal de l’acteur à voir sur HBO Max :

Chris Evans réussit, au fil du temps, à se mettre dans la peau de différents rôles. Toujours devant la caméra, il brillait par son cabotinage et sa personnalité. Cependant, la réalité est qu’à cette occasion, il a non seulement fait un excellent travail devant, mais aussi derrière. En effet, le film qui triomphe sur HBO Max avec lui en tant que protagoniste a été, à son tour, réalisé par Evans.

Il s’agit de Avant de partir, un drame romantique créé en 2014 et dans lequel Chris est rejoint par Alice Eve en tant que co-vedette. Il a également la participation de personnalités telles que Mark Kassen et, comme si cela ne suffisait pas, quelque chose qui a surpris les fans : Scott Evans. Oui, le frère de l’acteur a un second rôle dans le rôle d’un concierge.

Synopsis du spoiler : Brooke, une femme de Boston, est à New York pour le travail, mais sur le chemin du retour, elle rate le train de 1h30. Lors de sa colère à la gare, elle rencontre Nick, un musicien de rue qui passe la nuit à essayer de l’aider. La réalité est qu’elle doit rentrer à la maison avant son mari, alors il n’hésite pas à faire sa part. Cependant, au fur et à mesure que la nuit avance, ils en apprennent beaucoup sur l’autre et tombent amoureux.

