Chris Evans révolutionne les réseaux avec ses tatouages

Ce mardi, Chris Evans a donné une interview avec son frère, Scott Evans pour Ace Universe. Cependant, la conversation que l’acteur de Marvel et son parent de sang ont eue avec Angélique Roché n’a pas réussi à capter l’attention de ses fans, mais les yeux de tous sont tombés ailleurs.

Chris Evans a donné une interview avec son frère, Scot. Photo: (Getty)



C’est que, les tatouages ​​qui sont apparus sur la poitrine de Captain America étaient ceux qui ont provoqué toutes sortes de commentaires. L’acteur de 39 ans a deux dessins, côte à côte sur sa poitrine: l’un est un aigle et l’autre est une citation d’Eckhart Tolle qui se lit comme suit: « Lorsque vous perdez le contact avec l’immobilité intérieure, vous perdez le contact avec vous-même. Lorsque vous perdez contact avec vous-même, vous vous perdez dans le monde».







A tel point que, une fois l’interview de Chris Evans accédé à internet, les adeptes de Capi n’ont pu éviter de parler de lui et de son encre sur sa poitrine. « Je ne pense qu’à la chemise de Chris et à ses tatouages« En a écrit un, tandis qu’un autre s’est joint à lui pour dire: »Les tatouages ​​Chris Evans sont plus efficaces que Astra Zenaca je pense». « Je viens de découvrir que Chris Evans a des tatouages, je ne vais pas bien« a commenté un autre fan.

Les fans de Chris Evans ont réagi sur Twitter.



Sur quoi portait l’interview?

Bien qu’ils aient prêté beaucoup d’attention à ce dont les frères Evans ont parlé, il y en a qui ont besoin d’explications. Chris et Scott se sont tous deux souvenus de leur temps à vivre ensemble pendant leur quarantaine, qui consistait à recréer une tonne de souvenirs d’enfance. De plus, dans la conversation, il y avait aussi les Avengers et à quoi ressemblerait la suite sans Chris.