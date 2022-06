Chris Evans revient-il dans Marvel en tant que Wolverine ? Les frères Russo répondent

MERVEILLE

Les réalisateurs d’Avengers : Endgame ont expliqué la différence fondamentale entre Chris Evans et Captain America. Découvrez pourquoi vous devriez rejoindre les X-Men !

© Getty / IMDbChris Evans pourrait devenir Wolverine selon les frères Russo.

Trois ans se sont écoulés depuis la dernière fois Chris Evans apparu dans le Univers cinématographique Marvel dans la peau de Capitaine Amérique. Malgré cela, les fans de la franchise de super-héros ne peuvent pas oublier à quel point son rôle était emblématique et ont hâte que l’acteur revienne, au moins dans un autre personnage, dans la compagnie de Kevin Feige. Dans les dernières heures, la rumeur a commencé à circuler que ce pourrait être le prochain carcajous. Qu’y a-t-il de vrai là-dedans ?

La théorie des amoureux du MCU a gagné en pertinence grâce à un commentaire de frères Joe et Anthony Russoles cinéastes derrière des films plus que réussis comme Avengers : guerre à l’infini Soit Avengers : Fin de partie. Et c’est qu’ils ont récemment commenté en dialogue avec le podcast Phase Zero, dans quel autre rôle Marvel, Chris Evans brillerait autant voire plus que dans la peau de Captain America. Sa réponse a automatiquement généré un émoi parmi les fans.

Les réalisateurs connaissent très bien le protagoniste de Lightyear. Est-ce qu’en plus des films Avengers, ils étaient en charge de Captain America et le soldat de l’hiver Oui Captain America : Guerre Civile. De plus, le 22 juillet, ils seront diffusés en première sur Netflix L’homme grisla cassette qui tourne autour d’un agent de la CIA qui découvre les secrets de l’agence et fait face à un sociopathe qui le cherche dans le monde entier depuis qu’il a mis sa tête à prix.

Parlant de travailler avec Chris, Joe Russo a expliqué dans l’interview : « Evans a un palmarès incroyable et un physique formidable. Il est vraiment doué pour le contrôle du corps, c’est un acteur incroyable. Je ne le dis pas dans le mauvais sens, mais il ne ressemble en rien à Captain America”. À cet égard, il a déclaré : « Steve Rogers est très contrôlé, calme et discret. Chris est énergique, drôle, charismatique et apporte beaucoup d’énergie au plateau. ».

Tenant compte de ses qualités, le cinéaste a conclu : « J’adorerais le voir faire quelque chose comme Wolverine ». Alors que Hugh Jackman mettre un terme à son travail sur le personnage – et que Chris Evans n’incarnera plus Captain America – tout serait plus que servi. Avec le multivers installé dans la franchise, Chris pourrait devenir le nouveau Wolverine comme le souhaitent les frères Russo.

