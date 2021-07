Chris Evans reviendrait en tant que Captain America dans ce projet potentiellement ambitieux

Chris Evans a laissé sa marque sur le Univers cinématographique Marvel grâce à son interprétation de Steve Rogers, mieux connu sous le nom de Capitaine Amérique. L’histoire du héros dans le MCU commencé avec le film intitulé Le premier vengeur et s’est terminé en Avengers : Fin de partie, lorsque le personnage décide de vivre loin du conflit avec Peggy Carter après avoir retourné le Gemmes de l’infini à sa place.

Phase 4 du MCU déjà commencé avec la série WandaVision, Le Faucon et Le Soldat de l’Hiver, Loki et le film Black Widow. On ne sait pas encore quelle sera la grande menace qui pèsera sur les héros de merveille dans ces cas. La vérité est que les cartes sont en cours d’adaptation et qu’il y a déjà une introduction à la multivers qui permettrait le retour de personnages ayant terminé leurs cycles avec la marque, comme c’est le cas du Capitaine Amérique.

Chris Evans de retour en tant que Captain America ?







Depuis quelque temps déjà, des rumeurs courent qui indiquent la véritable possibilité que merveille développer le film de Guerres secrètes. Dans cette histoire, un être cosmique, connu sous le nom de Au-delà, kidnappe les héros et les méchants de la Terre et les isole sur une planète désertique pour s’affronter au combat dans ce lieu connu sous le nom de Monde de bataille.

Les frères Russo, responsables d’Avengers : Infinity War et Endgame, ont exprimé dans le passé leur intérêt à développer cette histoire dans le cas hypothétique que merveille décident de lancer l’ambitieux projet. ¿Guerres secrètes cela deviendra-t-il une réalité ? Peut-être pas dans le Marvel Phase 4, mais il y a des chances de voir cette histoire à l’avenir.

La série de Loki a présenté le multivers et les variantes de MCU, un fait qui a fait s’envoler l’imagination des adeptes de la marque et Guerres secrètes est l’un des projets les plus ambitieux merveille pourrait jouer dans un contexte de dimensions différentes, de menaces cosmiques et de versions alternatives des personnages.

De cette manière, Chris Evans pourrait revenir en tant que Capitaine Amérique et participez à la bataille générale entre les héros et les méchants au sein de la Monde de bataille satisfaire la curiosité du tout puissant Au-delà. Attentif!