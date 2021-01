Chris Evans révèle ce qu’il pensait quand il a vu Endgame

Chris Evans vous êtes-vous souvenu du moment où vous avez vu la cassette «Avengers: Endgame».

Dans une nouvelle interview pour le magazine Empire, Evans Il se souvenait à quel point c’était émouvant de voir la fin de Capitaine Amérique, disant que c’était lors de la première du film parce que Evans il voulait «faire l’expérience de la dernière cassette de la même manière que le public le ferait».







« Quand il Capitaine ressuscités Mjölnir, tout le cinéma est devenu complètement fou … même si je savais que ce moment allait arriver, je suis devenu très ému. Au cours des semaines suivantes, mes amis et ma famille m’ont envoyé des extraits de cinémas du monde entier. «

«Voir leurs réactions et savoir à quel point j’ai eu de la chance de faire partie de ces souvenirs pour les gens, m’a fait ressentir un sentiment de fierté et de gratitude que je n’avais jamais correctement exprimé… dans ces moments-là, je ne suis pas un acteur, ni même un adulte , Je suis à nouveau un petit garçon, complètement captivé par le pouvoir et la magie que les films peuvent véhiculer.







Par contre, il y a une semaine, une rumeur a commencé à circuler selon laquelle Chris Evans serait en pourparlers pour reprendre son rôle de Capitaine Amérique dans le MCUCependant, l’acteur lui-même a dit que c’était aussi une nouvelle pour lui.