Chris Evans répond à la « rumeur de grossesse » de Lizzo sur TikTok avec un DM hilarant

C’est l’une des histoires d’amour les plus drôles d’Hollywood, et la seule qui rivalise même presque avec le mariage absolument, 100% réel et pas du tout faux entre Tom Holland et Nicki Minaj : Lizzo et Chris Evans.

Lizzo et Chris Evans ont noué une amitié en avril 2021 après que Lizzo a révélé qu’elle s’était glissée en état d’ébriété dans les DM de Chris sur Instagram. Internet – ainsi que Chris lui-même, qui a ensuite suivi et envoyé un message à Lizzo – a absolument adoré.

Depuis lors, Lizzo a joué sur leur amitié et est allée sur TikTok une semaine dernière pour répondre en plaisantant aux rumeurs selon lesquelles elle était enceinte du bébé de Chris. (Elle ne l’est pas, d’ailleurs, mais elle sortira très bientôt une chanson intitulée ‘Rumours’)

Après que son « annonce » soit devenue virale, Chris DM-ed Lizzo pour lui faire savoir qu’il avait vu la nouvelle, et sa réponse est brillante.

Lizzo partage la réponse de Chris Evans à sa « rumeur de grossesse » TikTok. Photo : VALERIE MACON/AFP via Getty Images, via TikTok

La semaine dernière, Lizzo a publié une série de TikToks abordant certaines des rumeurs qu’elle avait entendues sur elle-même en ligne, l’une d’entre elles concernant le meurtre de quelqu’un lors d’une plongée sur scène, et une autre plaisantant sur le fait que Chris Evans soit son bébé papa : « C’est quelque chose J’ai vraiment essayé de rester personnel et privé. Juste entre moi et le père de mon enfant. Mais depuis que nous diffusons toutes les rumeurs aujourd’hui, je suis aspiré. Nous allons avoir un peu d’Amérique . »

Quelques jours plus tard, Lizzo a ensuite révélé que la bonne nouvelle avait voyagé jusqu’à la chronologie de Chris, et elle a partagé sa réponse en publiant des captures d’écran de leur conversation.

« Devinez quels besties?! Nous avons sécurisé le sac de pension alimentaire pour enfants », a écrit Lizzo en partageant le message de Chris. Dans les captures d’écran, Chris écrit : « Salut ! Je viens d’entendre parler de notre petit bout de chou. Ma mère sera tellement heureuse lol. »

À la fin de la vidéo, Lizzo a également partagé un autre extrait de leur conversation, avec Chris écrivant: « (Promets-moi juste de ne pas révéler le genre lol) »

Les captures d’écran ont également révélé que Lizzo appelle Chris « Cappy-tan » et « Chrissy Poo », auxquels je ne peux plus m’empêcher de penser.

Vive Chizzo !

