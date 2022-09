Chris Evans réagit à la performance d’Ana de Armas dans Blonde

in

NETFLIX

Après avoir travaillé sur The Grey Man, l’acteur de Captain America donne son avis sur la performance de son amie dans le rôle de Marilyn Monroe. Découvrez ce à quoi il a répondu lorsqu’il a vu son test de caméra !

© GettyLa grande amitié d’Ana de Armas et Chris Evans.

Depuis que Anne d’armes Oui Chris Evans ils ont partagé le plateau dans Couteaux sortisLes rumeurs de romance ils ont tourné dans le monde entier. L’alchimie entre ce duo d’artistes était hypnotique et leurs fans n’ont cessé de spéculer sur une éventuelle relation amoureuse entre eux. Bien qu’ils aient été chargés de le nier, la vérité est qu’ils entretiennent une belle relation. Et chaque fois qu’il en a l’occasion, l’acteur de Captain America se charge de la flatter.

Leur bonne entente à l’écran était telle que désormais tous les producteurs rêvent de les avoir comme personnages principaux de leurs films. Par exemple, très bientôt, nous les reverrons en action dans fantôme, un film romantique réalisé par Dexter Fletcher qui aura sa première sur Apple TV +. Ce n’était pas tout ! En outre, Netflix les a convoqués pour diriger la distribution de L’homme gris aux côtés de Ryan Gosling cette année.

De cette façon, l’actrice née à Cuba a réussi à être la grande star de la plateforme. Le prochain 28 septembre présentera en avant-première le film qui finira probablement par la catapulter comme l’énorme promesse d’Hollywood. Il s’agit de Blondle film inspiré du best-seller de Joyce Carol Oates pour reconstruire la vie de Marilyn Monroe prenant la liberté de donner des connotations fictionnelles à son histoire.

« Son enfance instable —quand elle était Norma Jeane—, son ascension fulgurante vers la gloire, ses aventures amoureuses… « Blonde » brouille la frontière entre réalité et fiction pour explorer le fossé grandissant entre sa vie privée et sa vie publique», explique le synopsis officiel de ce film réalisé par Andrew Dominik qui met en scène des performances de Bobby Cannavale, Adrien Brody, Julianne Nicholson, Xavier Samuel et Evan Williams.

Que pense Chris Evans de tout cela ? En dialogue avec Variety, il a soutenu : «Je pense que c’était l’une des premières opportunités qu’il avait de se lancer dans quelque chose d’incroyablement exigeant. Je n’ai pas vu un peu de peur, j’ai vu de l’excitation. Je me souviens d’avoir regardé son test d’écran et d’avoir dit : ‘D’accord… c’est Marilyn… où est ta photo ? C’est toi? Vous allez gagner un Oscar pour ça !”. De cette façon, il a précisé qu’en vérité, c’est une amitié inconditionnelle qui est soutenue par chacun de ses projets.

