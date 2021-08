Chris Evans pourrait revenir chez Marvel

Après la première de Avengers : phase finale En 2019, la phase trois de Marvel a culminé et c’est ce qui a commencé une nouvelle ère dans laquelle des personnalités comme Robert Downey Jr et Chris Evans ils ont dit au revoir à l’étude. A tel point qu’avec la première de WandaVision Sur Disney +, les super-héros légendaires ont été laissés pour compte et de nombreux anciens membres secondaires de la franchise ont désormais une importance exclusive.

Robert Downey Jr et Chris Evans ont dit au revoir à Marvel. Photo : (Getty)



Pourtant, même au fil des années, les vrais fans de MCU ne peuvent toujours pas surmonter la mort d’Iron Man et la disparition physique de Steve Rogers. Cependant, tout s’est empiré lorsque le personnage de Chris Evans a été remplacé par un nouveau Captain America dans Le faucon et le soldat de l’hiver, une série qui a également été créée sur Disney + et a suscité une grande controverse dans le monde entier.

Au-delà du succès de la mini-série, de nombreux fans se sont également plaints du fait qu’il existe une nouvelle sentinelle de la liberté. De 2011 jusqu’à ses adieux en 2019, il a été Chris Evans le seul porteur du bouclier de Captain America et, en fait, avec cela, il est devenu l’un des légendaires du plus grand studio d’Hollywood.

Chris Evans est toujours le favori Captain America. Photo : (IMDB)



C’est pour cette même raison que, malgré le fait qu’il ne fait partie d’aucun travail Marvel depuis longtemps, les fidèles du vrai Steve Rogers, c’est-à-dire Evans, sont toujours enthousiasmés par son retour. À plus d’une occasion, c’est le même acteur qui a nié d’éventuelles apparitions, surtout quand on a supposé qu’il pourrait faire une apparition dans le film de Veuve noire.

Cependant, maintenant les rumeurs ont été réactivées et le tout pour une seule raison : la fin de la saison de Loki, qui ouvre des possibilités infinies dont un possible retour de personnages ayant déjà fait leur chemin dans la saga. Selon diverses théories, ce serait en Capitaine amérique 4, qui mettra en vedette Anthony Mackie, où le moment tant attendu serait donné de revoir Chris dans son costume bleu emblématique.

Au bout du Avengers : phase finale Falcon, le personnage joué par Mackie reste l’héritier du bouclier de la liberté et, plus tard, dans la série dans laquelle il joue aux côtés de Sebastián Stan, on sait qu’il sera celui qui prendra la place de Captain America dans un nouveau film. Et, avec cela, tout semble indiquer qu’une fois de plus, Marvel est en pourparlers avec Chris Evans pour faire une apparition dans le film.

Pour le moment on ne sait pas quel serait le rôle qu’il aurait en cas de retour, mais il faut admettre qu’il a de nombreuses possibilités. Non seulement cela pourrait-il être à travers des flashbacks, mais il y a aussi la possibilité de le voir comme une variante ou même le retour original de Steve Rogers.