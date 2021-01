Chris Evans pourrait reprendre son rôle de Captain America: les réactions des fans

Nous sommes à des heures de la première de «WandaVision» sur le service de streaming Disney +, mais le Univers cinématographique Marvel a plus à donner ces jours-ci avec des nouvelles en provenance des États-Unis dans le monde, et les fans ne pourraient pas être plus excités: selon le rapport des médias Date limite, Chris Evans est sur le point de revenir jouer à Captain America.

La première de ‘Avengers: Fin de partie’ en 2019, non seulement fermé une étape dans la franchise de super-héros, était l’adieu de plusieurs acteurs des films, comme Robert Downey Jr., qui a joué ‘Iron Man’ depuis 2008. Evans était l’un de ceux qui ont suivi ses traces et il l’avait fait publiquement plus d’une fois, donc une reprise de son caractère semblait loin.

Apparemment, tout a changé selon les informations de Date limite, car les pourparlers sont destinés à Chris revêtant le costume de l’une des figures les plus aimées des fans, qui a manifesté sur les réseaux sociaux ce jeudi, en expliquant clairement ce qu’ils ont ressenti en apprenant que le ‘Capitaine Amérique’. Découvrez les meilleures réactions!

CHRIS EVANS REVIENT EN TANT QUE CAPITAINE AMÉRIQUE AAAHHH pic.twitter.com/sDHK6Q8IEA – eleˢᴶ aime Donghae ♡ ˢᵗʳᵉᵃᵐ ᴮᵘʳᶰ ᵀʰᵉ ᶠˡᵒᵒʳ (@haehae_sunshine)

Quand ils annoncent que Chris Evans sera de retour dans le MCU. pic.twitter.com/ZIb4GaqMea – ✨ (@Nelly_Bellucci)

Moi dans ces moments sachant que je serai béni car mon Chris Evans pourrait revenir jouer à Captain America dans le MCUpic.twitter.com/RP7D1c5Pot – azul aime peeta (@stylexchalamet)

Je pleure

CHRIS EVANS EST CAPITAINE AMÉRIQUE, RETOUR BÉBÉ – ro¹ᴰ ⍟ ˡᵒᵛᵉˢ ᶜᵉᵛᵃⁿˢ | jour de Donghae ♡ (@adoreyou_chris)

J’écris aux studios Marvel pour qu’avec Chris Evans, ils ramènent également Robert Downey Jr.au MCU … pic.twitter.com/VxeezHrLlw – ᵗⁱⁿᵏᵉʳ ♀️ (@ tinkerbel9697)

Moi après Endgame: Captain America avait la fermeture parfaite, c’est tout Moi deux secondes après avoir lu que Chris Evans peut le réinterpréter: pic.twitter.com/MSIQxGqWGc – Oui (@coquitos_)

À la fin de ‘Fin du jeu’ on voit qu’il donne son fameux bouclier à ‘Falcon’ et de là il a fini dans la série ‘Le faucon et le soldat de l’hiver’ Disney +, qui est déjà en développement. Ces derniers mois, Evans a reçu la proposition de redevenir Steve Rogers et cela intéressait l’acteur, donc les parties sont parvenues à un accord au cours de ce premier mois de 2021.

Pour le moment on ne sait pas comment il reviendra, mais ils assurent que L’idée d’un nouveau film ‘Captain America’ est peu probable et supposons que aura des apparitions majeures dans les futurs projets Marvel, tel que ‘Iron Man’ dans ‘Captain America: Civil War’ et ‘Spider-Man: Homecoming’. Les fans font confiance à la société de production pour trouver un bon moyen de l’insérer, mais simplement en le regardant, ils seront déjà plus qu’animés.