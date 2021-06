Le Faucon et Le Soldat de l’Hiver ont eu le changement de commandement attendu du personnage du Capitaine Amérique Oui Anthony Mackie est devenu le nouveau protecteur du bouclier dans son rôle de sam wilson. La reprise ne s’arrêtera pas là car l’acteur prévoit déjà de nouveaux films avec le rôle prestigieux que Chris Evans avait auparavant. Alors à revoir Steve Rogers en tant que protagoniste, cela prendra beaucoup de temps étant donné que son remplaçant a fait savoir qu’il prévoyait de rester longtemps en fonction. Vue!

Bien qu’il se murmure que l’ancien Captain America pourrait revenir dans un camée Black Widow, la vérité est que son temps chez Marvel est terminé. Même son éventuel retour au rôle a été reporté avant La confirmation de Mackie comme son remplaçant. En fait, l’acteur en a parlé dans des déclarations à Variety et il n’a pas l’intention de quitter le personnage dans un court laps de temps.







Chris Evans pourrait être à nouveau Captain America à 48 ans

« Je ne veux certainement pas être un Captain America de 55 ans, alors j’ai six années solides pour huit dans ma tête. », a indiqué à propos de son idée concernant son avenir dans la franchise. Selon We Got This Covered, l’initié Daniel Richtman Il a affirmé qu’il y aura cinq bandes en production avec le nouveau porteur du bouclier.

Cela prend totalement Evans à l’improviste, qui dans la période indiquée par son collègue aura 48 ans (ce 13 juin aura 39 ans). Là, le MCU devra chercher un nouvel acteur, avec l’interprète de Steve parmi les options les plus expérimentées. L’artiste est actuellement loin de Marvel et tourne la super production Netflix, The Grey Man.

D’un autre côté, Mackie a également parlé de la signification d’un Captain America noir. « Le côté humanitaire, c’est la superpuissance de ce Cap, sa capacité à ressentir de l’empathie et de la sympathie pour ceux qui l’entourent. C’est l’idée du nouveau Captain America, ce n’est pas que Black Cap, ou Cap for the people, soit Captain America pour tout le monde », a-t-il conclu.