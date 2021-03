Chris Evans ne reviendra pas car Captain America et Marvel changeront complètement le personnage

À la mi-janvier de cette année, des rumeurs sur le retour de Chris Evans Quoi ‘Capitaine Amérique’, l’une des figures les plus aimées de la Univers cinématographique Marvel. La nouvelle est passée par le site américain Date limite, qui a confirmé que l’acteur était à nouveau en pourparlers avec Marvel Studios, mais l’illusion des fans s’est effondrée ce mercredi.

Suite aux informations sur le site, le Evans Il est sorti pour répondre aux rumeurs sur son compte Twitter officiel, où il a écrit: « Nouveau pour moi (Nouvelles pour moi) » et un emoji avec ses mains ouvertes comme pour ignorer la situation. De nombreux adeptes ont pris ce post comme une blague de leur part, car à aucun moment il n’a nié son retour.

Qui a arrêté tout espoir des fans était Kevin Feige, Président de merveille, dans une conversation avec Divertissement hebdomadaire. Là, il fut consulté sur le sujet en question et répondit fermement: « Je réponds rarement non à quelque chose parce que les choses me surprennent toujours avec ce qui se passe, mais cette rumeur, je pense, a été dissipée assez rapidement par l’homme lui-même. »il a dit en référence au tweet de Chris.

Pendant ce temps, de l’entreprise a révélé qu’ils donneraient une nouvelle approche au personnage dans les bandes dessinées. Il s’agit de Aaron Fisher, une version diversifiée du super-héros qui arrivera en juin pour célébrer la fierté gay, puisqu’il sera un jeune homosexuel qui trouve son inspiration dans la communauté queer: des militants, des dirigeants et des gens ordinaires qui se battent pour une vie meilleure, selon l’écrivain Joshua Trujillo.

Quand les paroles de Feige confirmant que Chris Evans ne fera plus partie du MCU, les réseaux sociaux étaient remplis de mèmes et de commentaires tristes pour ne pas avoir revu Cap dans un film, bien qu’à l’avenir, il puisse y avoir une surprise. Vous pouvez voir l’acteur cette année dans un blockbuster Netflix avec Ryan Gosling et Regé-Jean Page.