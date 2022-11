Chris Evans manque de jouer à Captain America

Après ses adieux dans »Avengers : Endgame », Chris Evans a admis qu’il lui manquait d’interpréter Capitaine Amérique au sein de l’univers cinématographique Marvel. Dans une interview, l’acteur a déclaré qu’il lui manquait de donner vie au First Avenger sur grand écran.

« Quand les films sont terminés, vous êtes si heureux de faire une pause, mais très vite, vous la manquez », a déclaré Evans. « Il me manque maintenant. Mais je suis très reconnaissant, très heureux d’avoir fait partie d’eux », a déclaré l’acteur qui a joué Steve Rogers de 2011 à 2019.

L’acteur a également assuré que jouer le rôle de Captain America a été l’une des plus grandes joies de sa vie. « Oh mon Dieu, tu serais un vrai idiot si tu n’appréciais pas ça. Tu es payé pour prendre soin de toi et être un super-héros. C’est ce que tu rêves de faire quand tu es enfant. »

La star a précisé qu’à 41 ans, il faut beaucoup plus d’efforts pour rester en forme, une tâche qui était auparavant facile. « Auparavant, je pouvais manger ce que je voulais, faire quelques exercices par semaine et aller bien », a déclaré Evans. « Ce n’est plus le cas. Je n’ai pas eu à jouer un rôle comme Captain America depuis longtemps, donc des choses comme le régime alimentaire et le régime d’exercice n’ont pas été sur mon radar. »

Cependant, cela n’a pas empêché l’acteur de travailler sur différents films depuis son renvoi de l’univers Marvel. Evans a récemment joué dans »The Grey Man », un film d’action réalisé par le frères russes où il a joué avec Ryan Gosling.

De même, il a également prêté sa voix à Buzz Lightyear dans le film d’animation Disney »Année-lumière ». Même avec cela, Evans continue de dire que son rôle de Captain America a été l’un des meilleurs choix d’acteur qu’il ait jamais fait. « Cela a fini par être la meilleure décision de ma vie », a-t-il déclaré.

Quant aux futurs projets d’Evan, il travaille actuellement sur le film d’action de Noël de Netflix »Red One » à côté de Dwayne Johnson. Réalisé par Jake Kasdan, la production a commencé en novembre 2022 et a été annoncée pour la première fois au milieu de 2021. Sa sortie est prévue pour la saison des fêtes de 2023.