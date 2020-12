Chris Evans exprimera Buzz Lightyear dans un nouveau film préquel

Lightyear sortira en 2022.

Finalement! Quelque chose à attendre: Chris Evans exprimera Buzz Lightyear dans un nouveau film Année-lumière.

Jeudi 10 décembre, Disney a tenu sa présentation aux investisseurs de quatre heures et a annoncé des nouvelles passionnantes sur ses prochains films et émissions télévisées. Année-lumière était l’un des films qui se sont révélés être à venir (enfin, 2022…) et il raconte apparemment l’histoire du Buzz Lightyear original avec Chris l’exprimant.

Ce sera la première fois que Buzz sera exprimé par quelqu’un d’autre que Tim Allen, qui a été la voix de Buzz Lightyear pour les quatre Histoire de jouet films. Les fans étaient particulièrement contrariés que Tim n’émette pas Buzz dans le nouveau film Lightyear, cependant, Chris a maintenant clarifié son nouveau rôle.

Il a tweeté: « Juste pour être clair, ce n’est pas Buzz Lightyear le jouet. C’est l’histoire d’origine de l’homme Buzz Lightyear sur lequel le jouet est basé. » Euh, d’accord…

Chris Evans. Photo: Jeff Kravitz / FilmMagic, @PIXAR via Twitter

Sur Instagram, Chris est allé plus en détail sur son nouveau rôle et a déclaré que travailler avec Pixar était un « rêve devenu réalité ». « Travailler avec Pixar est un rêve devenu réalité. Je suis un grand fan de leurs films depuis le tout début », a-t-il expliqué.

« Mon équipe pouvait à peine contenir son enthousiasme quand ils m’ont dit que Pixar avait un terrain pour moi. Tout ce qu’ils ont dit était » Buzz Lightyear « . Je ne savais pas ce que cela signifiait, puisque Tim Allen est Buzz Lightyear, et personne ne le pourrait jamais toucher sa performance. J’avais besoin de savoir en quoi ce personnage était différent et pourquoi cette histoire valait la peine d’être racontée. Je peux dire 2 choses avec une confiance absolue: 1. Je n’ai pas arrêté de sourire sur toute la hauteur. À l’écoute. 2. Tout le monde peut être tranquille et être très excité.

« Faites-moi confiance quand je dis qu’ils savent VRAIMENT ce qu’ils font là-bas. Celui-ci va être spécial, et il ne marche pas sur une seule chose. Je ne peux même pas exprimer mon enthousiasme. Je souris à chaque fois J’y pense. »

Et pour être clair, ce n’est pas Buzz Lightyear le jouet. C’est l’histoire d’origine de l’homme Buzz Lightyear sur lequel le jouet est basé – Chris Evans (@ChrisEvans) 11 décembre 2020

Malheureusement, nous avons une longue attente avant de pouvoir voir Année-lumière. Le film ne sortira en salles que le 17 juin 2022.

