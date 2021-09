Chris Evans et Tom Holland ont été éclipsés par Simu Liu

Après avoir dit au revoir aux Avengers dans Fin du jeu, merveille connaît une phase quatre pleine de succès parmi lesquels Shang-Chi et la légende des dix anneaux, le dernier film sorti et mettant en vedette Simu liu. Ce film est la première participation de l’acteur au MCU et, sans aucun doute, il l’a déjà transformé en l’un des interprètes les plus appréciés de la franchise.







En outre, Simu liu il vient de devenir la nouvelle idole de merveille. Avec un équilibre et une élégance inégalés, il a surpassé Chris Evans déjà Tom Holland. Les artistes, qui font partie de cet univers depuis des années, ont toujours été considérés comme les plus beaux du monde des super-héros, mais maintenant ils ont été remplacés.

Pour sa part, Evans ne ressemblera plus à Captain America depuis qu’il a dit au revoir en 2019. Malgré tout, son nom est toujours resté dans les mémoires des cinéphiles et, maintenant, il a de nouveau attiré toute l’attention. C’est que, Liu a non seulement enlevé le poste de idole, mais est également devenu un grand ami de Chris Hemsworth au sein des études, un poste qu’il occupait auparavant.

Chris Evans et Tom Holland.



Quant à Tom Holland, il fait toujours partie merveille au moins jusqu’au 17 décembre prochain quand il sortira sa dernière cassette, Spiderman : pas de chemin à la maison. Mais, bien qu’étant la plus jeune idole de la franchise, l’arrivée de Simu liu il l’a complètement occulté. Et, bien qu’il s’agisse de deux styles différents, l’acteur de Shang-Chi était très comparé à l’interprète de Spider-Man, d’autant plus que tous deux en sont venus à porter les mêmes tons dans leurs costumes.

Tom Holland et Simu Liu. Photos : (Getty)



De plus, il convient de noter que Liu a été largement proclamé par la critique pour devenir le nouveau James Bond après Daniel Craig dépassant ainsi Henry Cavill et Regé-Jean Page. C’est-à-dire non seulement Chris Evans et la Hollande ont été remplacés par leur arrivée à merveille, mais son nom commence déjà à faire son chemin dans toute l’industrie.