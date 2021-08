Chris Evans et Scarlett Johansson se réunissent pour un thriller d’action romantique Apple Ghosted

Après leur sortie apparente de l’univers cinématographique Marvel, Vengeurs les co-stars Chris Evans et Scarlett Johansson se réuniront de manière intéressante pour un prochain film sur Apple TV +. Appelé Fantôme, le film est décrit comme une histoire d' »aventure d’action romantique » mettant en vedette Evans et Johansson dans les rôles principaux. Le film vient d’Apple Studios et de Skydance avec Dexter Fletcher (Homme-fusée) à bord pour diriger.

Peut-être Chris Evans et Scarlett Johansson aura une excellente chimie à l’écran dans Fantôme, car ils travaillent ensemble depuis des années. Les fans de Marvel sauront que les deux sont apparus dans leurs rôles respectifs de Captain America et Black Widow dans le populaire film de Marvel. Vengeurs films. Ils ont également joué côte à côte dans les années 2004 Le score parfait et 2007 Les journaux de nounou.

Cette réunion arrive également à un moment intéressant car il semble que les deux acteurs en aient fini avec le MCU pour le moment. Evans a fait écrire son personnage de Steve Rogers de l’histoire d’une manière qui lui semblerait difficile de continuer dans Avengers : Fin de partie. La même chose pourrait être dite pour Natasha Romanoff de Johansson, bien que sa fin soit plus définitive. Elle est revenue au rôle pour cette année Veuve noire, bien qu’il s’agisse d’une préquelle et qu’il n’est pas prévu de continuer avec le personnage aux studios Marvel.

Le procès de Johansson contre Disney rendrait également apparemment son retour de Marvel encore plus improbable. En juillet, Scarlett Johansson a déposé une plainte contre Disney sur le chemin Veuve noire est sorti à la fois en salles et sur Disney+ avec Premier Access. Parce que son salaire est lié à la performance au box-office du film, l’actrice allègue que la double sortie était une rupture de contrat. Disney a répondu en affirmant que le procès montrait un « mépris impitoyable pour les effets mondiaux horribles et prolongés de la pandémie de COVID-19 ».

Bien qu’il semblerait que Johansson ne fera aucun film Disney dans un avenir proche, elle est déjà de retour au travail pour filmer son prochain film. L’ancien Vengeurs La star a récemment été choisie pour un film sans titre de Wes Anderson qui est actuellement tourné en Espagne. Avec Johansson, le casting comprend un ensemble impressionnant qui comprend également Bill Murray, Tilda Swinton, Margot Robbie, Adrien Brody, Tom Hanks, Bryan Cranston et Jeffrey Wright.

Quant à Evans, il a également été très occupé avec plusieurs rôles à venir. Il fournit la voix d’un humain Buzz l’Éclair dans le prochain film d’animation Année-lumière, une Histoire de jouet spin-off se déroulant dans l’univers fictif de Buzz l’Éclair. Le film sortira le 17 juin 2022. Evans est également attaché à L’homme gris, le prochain film des frères Russo qui met en vedette Evans aux côtés de Ryan Gosling et Ana de Armas. Avec un budget de 200 millions de dollars, le film est le film le plus cher jamais réalisé sur Netflix. Le tournage s’est terminé plus tôt ce mois-ci sur ce projet.

« Je réponds rarement non à quoi que ce soit parce que les choses me surprennent toujours avec ce qui se passe, mais cette rumeur, je pense, a été dissipée assez rapidement par l’homme lui-même », a déclaré Kevin Feige à propos d’une rumeur selon laquelle Evans reviendrait au MCU pour un autre Capitaine Amérique film. Quand la nouvelle de Capitaine Amérique 4 le début du développement a éclaté, il y avait des spéculations qu’Evans serait de retour sous le nom de Steve Rogers, bien que l’acteur ait démenti la rumeur peu de temps après. Feige le soutient rend la sortie d’Evans plus définitive.

Fantôme n’a pas de date de sortie définie, mais le film sortira sur Apple TV+. On ne sait pas quand le tournage doit commencer. Cette nouvelle nous vient de Deadline.

Sujets : Fantôme