Chris Evans et Lizzo pourraient travailler ensemble

Lizzo l’a fait ! Après des mois de chasse Chris Evans, maintenant c’était pour plus et probablement réaliser son rêve de travailler avec lui. La chanteuse et l’acteur sont devenus de grands amis plus tôt cette année lorsqu’elle a admis qu’après s’être saoulée, elle lui a envoyé un message sur Instagram et il a répondu avec beaucoup de sympathie.







Chris EvansEn plus d’être le légendaire Captain America, il est également connu pour son charisme et sa bonne disposition chaque fois qu’il est devant la caméra. Mais, la grâce qu’il a mise en recevant le message de Lizzo a surpris même l’artiste elle-même. En effet, elle a avoué être sur la liste de ses amants et il est même apparu qu’ils pouvaient attendre un bébé.

Cependant, il convient de noter qu’il n’y a qu’une seule amitié entre eux. Eh bien, elle a déjà d’autres conquêtes, même s’il semble qu’elle n’oublie pas Evans. C’est parce que maintenant ils pourraient enfin se rencontrer en personne pour travailler ensemble ! Est-ce que Lizzo a le désir de jouer dans un film avec l’ancien Marvel.

Dans une nouvelle vidéo TikTok, l’artiste a fait écho aux nouvelles publiées par Warner Bros. Le garde du corps, le film de 1992 qui a fait connaître Kevin Costner et Whitney Houston, aura un remake. Et, pour cette raison, le rappeur a suggéré à la production que ceux indiqués pour ces rôles ne seraient qu’elle et Chris Evans.

Pour le moment, il n’y a pas de réponse officielle de la production, ni d’Evans. Mais, la vérité est que les voir ensemble pour la première fois après tant d’échanges de blagues et de messages serait très agréable. Eh bien, il convient de noter que le test de chimie qu’ils ont déjà plus que réussi.