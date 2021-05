Chris Evans et Lily James étaient en couple?

Au cours de la dernière décennie, Marvel est devenu le grand succès de l’industrie cinématographique et, de même, cela est arrivé à ses stars. Chaque acteur qui portait un costume de super-héros de la franchise est, aujourd’hui, l’une des célébrités les plus importantes d’Hollywood, comme c’est le cas avec Chris Evans qui de 2011 à 2019 a donné vie à Steve Rogers, mieux connu sous le nom de Capitaine Amérique.

Chris Evans est l’un des hommes de premier plan du moment. Photo: (Getty)



À tel point qu’en plus d’être l’un des interprètes les plus demandés pour différents films, Chris Evans Il est également devenu l’un des principaux hommes du moment. Est-ce que, depuis qu’il a augmenté ses fans après son passage chez Marvel, sa vie amoureuse est devenue d’intérêt public, bien que l’acteur ait toujours été chargé de garder ses relations loin des projecteurs des médias.

En fait, le seul partenaire officiel connu était la comédienne Jenny Slate, mais de nombreuses femmes avaient une relation amoureuse avec Evans. Et, l’un de ceux sur cette liste est Lily James avec qui il a été vu en juillet 2020 à Londres. et, de plus, les rumeurs d’amour se multiplièrent lorsque diverses sources proches des deux interprètes vinrent s’assurer qu’ils commençaient à se voir avant l’accouchement. Mais étaient-ils vraiment un couple?

Quelle est la relation entre Chris Evans et Lily James?

En soi, il n’a jamais été confirmé que la star de Captain America et le protagoniste de Pam et Tommy ont été un couple. En effet, à chaque fois que quelque chose a été mentionné à leur sujet, personne n’a nié ou confirmé l’information, mais ils ont quand même été vus à plusieurs reprises.

Chris Evans et Lily James. Photo: (Backgrid)



De plus, les rumeurs ont commencé car, en juillet dernier, elles ont été vues dans un club de Mayfair. Cependant, tout a augmenté quand on a appris qu’Evans était à Londres et qu’ils ont pris le même taxi pour se rendre au même hôtel où il séjournait. Cependant, cette supposée romance aurait été très éphémère puisque, quelques mois plus tard, elle a été vue très caramélisée avec Dominic West.