Chris Evans et Ana de Armas : c’était leur relation sur le tournage de The Grey Man

NETFLIX

L’ancien Captain America et l’actrice cubaine se sont rencontrés en 2019 avec Knives Out. C’était leurs retrouvailles sur l’écran de Netflix, avant la première de Ghosted sur Apple TV+.

© GettyLa relation entre Chris Evans et Ana de Armas pendant The Grey Man.

Le gros pari Netflix d’ici 2022, il fait déjà partie de son catalogue. On parle de L’homme grisle film réalisé par les frères Joe et Anthony Russo qui est venu établir un record comme le plus cher de toute l’histoire de la plateforme de streaming. Avec un budget millionnaire, l’intrigue se déroule dans l’action pure et ne laisse presque aucun répit pour contempler une sorte de relation amoureuse. Pourtant, depuis longtemps une bonne partie du public spécule sur une éventuelle relation entre deux de ses protagonistes, Chris Evans et Ana de Armas. Comment vous êtes-vous vraiment entendu sur le plateau ?

La rumeur a commencé quand en 2019 ils ont présenté Couteaux sortis, le film disponible sur Netflix dans lequel elle incarnait Marta Cabrera, tandis qu’il interprétait le rôle de Hugh Ransom Drysdale. Leur alchimie à l’écran était indéniable et les fans en ont vite déduit qu’autre chose pouvait arriver avec ce duo d’artistes. Il n’a pas fallu longtemps pour se répéter : en plus de leur travail commun pour L’homme gristous deux rencontrés cette année pour le tournage de fantôme. C’est une bande romantique qui aura très bientôt sa première sur Apple TV +.

Les images d’Ana de Armas et Chris Evans s’embrassant sur le plateau, dans le cadre du prochain film qu’ils sortiront ensemble, ont enthousiasmé leurs fidèles fans. Mais bien qu’ils forment un beau couple, la vérité est qu’en ce moment ils ne sont que de très bons amis. Ils l’ont démontré le mois dernier lors de la présentation de L’homme gris, une production qui les a tous les deux comme protagonistes. Bien qu’ils ne partagent pas trop de scènes dans le film original de Netflix, ils ont eu le temps de se rencontrer dans les coulisses ou de donner des interviews.

« Je suis venu aux États-Unis en parlant à peine anglais et en rêvant que peut-être un jour je pourrais faire partie d’un projet comme celui-ci et ttravailler avec quelqu’un comme Chris Evans”, a commencé par dire Ana de Armas en dialogue avec Excelsior. Et il a soutenu : « C’est ma vie maintenant. Pouvoir l’appeler mon collègue, ma co-star ou mon ami est surréaliste. Je ne peux que me sentir heureux, fier et content de n’avoir jamais arrêté ».

L’actrice cubaine n’a pas tardé à remarquer comment s’est déroulée la première rencontre avec l’ancien Captain America : « J’ai appris à connaître Chris petit à petit et je dois avouer que dans Knives Out j’étais un peu intimidé par lui. Cependant, nous avons eu l’occasion de travailler sur plusieurs projets. Il est très rare que vous puissiez travailler avec une même personne plus d’une fois. J’ai l’impression qu’on se comprend tous les deux, qu’on a la même énergie et qu’on est d’accord sur les choses qu’on aimequi nous attire même d’un projet ». Que pensez-vous de Chris Evans en tant qu’interprète ? C’est très clair : « Je ne pouvais pas m’arrêter de regarder Defending Jacob, j’ai regardé chaque épisode comme un maniaque. J’ai juste pensé : « Merde, Chris est un très bon acteur ». J’espérais que tout le monde verrait son travail, je me sentais très fier de lui et d’avoir ce camaraderie avec Chris ».

Evans a récemment révélé qu’il était à la recherche d’un partenaire avec qui partager la vie. Bien qu’il se concentre sur l’amour, avec Ana de Armas, il n’a que de l’admiration et du respect : « Elle a une visibilité incroyable, c’est une actrice phénoménale, elle a une énergie incroyable sur le plateau, tout le monde l’aime et il fait partie de ces personnes avec qui on se sent très chanceux de pouvoir travailler. Maintenant, il m’arrive très souvent de lire un scénario et de penser : « Si Ana n’était pas si occupée… »”.

45secondes est un nouveau média, n’hésitez pas à partager notre article sur les réseaux sociaux afin de nous donner un solide coup de pouce. 🙂