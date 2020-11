Chris Evans et Aly Raisman sortent-ils ensemble? Détails sur leur romance rumeur

Un autre jour, une autre rumeur «sont-ils ou ne sont-ils pas» à aborder.

Capitaine Amérique La star Chris Evans et la médaillée d’or olympique Aly Raisman ont déclenché des rumeurs de rencontres après que Raisman ait publié une vidéo d’Evans tenant son nouveau chiot, Mylo, le 15 novembre.

«Meilleurs amis», elle a sous-titré la vidéo sur Twitter, tout en écrivant «Mylo et Dodger playdate @chrisevans» sur son histoire Instagram.

Après que Raisman ait publié le contenu mignon sur ses pages de médias sociaux, les fans du monde entier se demandaient tous la même chose:

Chris Evans et Aly Raisman sortent-ils ensemble?

Jetons un coup d’œil à la romance présumée du couple.

Chris Evans et Aly Raisman ont alimenté les rumeurs de romance ce week-end.

Les fans n’ont pas pu se contenir après que Raisman ait publié l’adorable vidéo sur Twitter le 15 novembre.

«Écoutez, si Aly Raisman et Chris Evans sont une chose, alors 2020 a officiellement tourné autour, spécifiquement pour moi», a écrit un fan du couple présumé sur Twitter, tandis qu’un autre a déclaré: «Attendez, suis-je le seul à me demander pourquoi Ally et Chris traînent ensemble ?? »

Alors que certains fans soutiennent le couple potentiel, d’autres sont dévastés.

« Si Aly Raisman et Chris Evans sortent ensemble, je pleurerai », a tweeté un utilisateur écrasé des médias sociaux, tandis qu’un autre a déclaré: «

Un utilisateur de Twitter est allé jusqu’à accuser Raisman d’utiliser Evans pour rester pertinent dans le cycle de l’information, l’écriture, « Pas blesser les sentiments mais c’est inconscient [sic] qu’elle a posté ceci pour l’avoir utilisé. Elle a obtenu 6k likes … c’est assez compréhensible, elle le fait pour ce genre de questions comme « est-ce qu’ils sortent ensemble? »

Comment Chris Evans et Aly Raisman se sont-ils rencontrés?

Bien que l’on ne sache pas comment les deux célébrités se connaissent, un utilisateur de Twitter a souligné qu’ils venaient tous les deux du Massachusetts – un État relativement petit dans le grand schéma des choses – alors peut-être qu’ils étaient amis depuis un certain temps.

«Ils viennent tous les deux du Massachusetts. Comment ils se sont rencontrés est un mystère », a écrit l’utilisateur de Twitter.

«Est-ce que chaque personne de Boston se connaît par défaut, comment cela fonctionne-t-il», a interrogé un autre utilisateur de médias sociaux.

Ni Raisman ni Evans n’ont commenté leur date de jeu le week-end.

Bien qu’aucune des parties n’ait encore commenté sa date de jeu, Chris Evans a retweeté la vidéo d’Aly Raisman de lui-même avec Mylo, il est donc prudent de dire qu’il se passe quelque chose avec le couple – qu’il s’agisse d’une amitié étroite ou d’une nouvelle relation naissante.

Aly Raisman a déjà fréquenté des célébrités.

Raisman daté Le baccalauréat Colton Underwood de 2016 à 2017, et bien qu’elle soit restée assez silencieuse sur les détails de leur relation, Underwood n’a eu aucun problème à raconter leur relation dans son livre, La première fois.

«Aly FaceTimed m’a mis fin à notre relation», a-t-il écrit. «Je me suis arrêté sur le bord de la route, stupéfait et incapable de comprendre que cela se passait… Ensuite, je me suis assis dans ma voiture et j’ai pleuré. J’étais engourdi pendant des jours.

«J’ai contacté Aly plusieurs fois sans obtenir de réponse à mes appels ou SMS», a-t-il poursuivi. «J’ai appelé la meilleure amie d’Aly, Simone Biles, en espérant qu’elle pourrait offrir une explication ou un aperçu, ajoutant:« Je ne savais pas quoi faire ni vers qui me tourner. J’ai fait de longues courses et j’ai rejoué des conversations dans ma tête, me demandant si j’avais dit ou fait quelque chose de mal.

Selon certaines rumeurs, Chris Evans aurait une liaison avec Lily James plus tôt cette année.

La vie amoureuse d’Evans semble toujours être le discours des tabloïds, et son rendez-vous d’été avec Cendrillon l’actrice Lily James n’est pas passée inaperçue.

Plus tôt cette année, le couple aurait eu une liaison après qu’Evans et James aient été aperçus en train de passer une nuit en ville ensemble à Londres, rentrant dans sa chambre d’hôtel séparément tôt le matin.

James serait toujours avec son ex-petit ami, La Couronne Matt Smith, à l’époque.

Indépendamment de l’état de la relation entre Chris Evans et Aly Raisman, nous pouvons tous être d’accord sur une chose: plus de vidéos de chiens de Chris Evans, s’il vous plaît.

Olivia Jakiel est une rédactrice et écrivaine qui couvre l’actualité des célébrités et du divertissement. Suivez-la sur Instagram et suivez ses zingers sur Twitter.