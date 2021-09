Chris Evans est apparu dans la bande-annonce de Hawkeye et presque personne ne l’a remarqué

L’univers cinématographique Marvel continue en mouvement constant, au-delà de la diffusion actuelle de Et qu’est-ce qui se passerait si …? et la récente première de Shang-Chi et la légende des dix anneaux. Ce lundi le premier trailer complet de la série de Oeil de faucon sur le service de diffusion en continu Disney+, dans lequel prétendre que Chris Evans a fait une apparition. Regardez ici en ce moment!

« Dans cette histoire de Noël qui se déroule à New York, Clint Barton offre un beau cadeau en passant l’arc à une nouvelle génération. La récipiendaire : Kate Bishop, une jeune fan qui a passé des années à s’entraîner pour être comme lui. », lit le synopsis officiel du programme. De plus, nous aurons la présence de Florence pug comme Yelena Belova, après la scène post-générique de Veuve noire.







La bande-annonce publiée nous montre le personnage joué par Jérémy Renner en tant qu’ancien Avenger, prouvant que l’équipe de super-héros que nous connaissons ne sera plus jamais la même, du moins à court terme. L’un des adieux les plus tristes fut celui de Chris Evans en tant que Captain America, et c’est pourquoi il n’est pas étonnant que les fans le voient partout.

Dans l’une des scènes de l’aperçu, nous voyons une œuvre musicale basée sur Cap, où nous avons les principaux Avengers exécutant une chorégraphie. De nombreux fans ont pris des instantanés de ce moment et ils ont regardé Thor, car Ils assurent qu’on est devant une drôle de camée d’Evans, bien que jusqu’à présent son retour au MCU n’ait pas été officialisé, au-delà des rumeurs d’une demande d’argent estimée. C’est lui?

C’est ce que prétendent les fans, mais pour le moment cela restera une illusion. La série de Oeil de faucon Il arrivera sur la plate-forme Disney + le 24 novembre, où nous verrons Clint Barton après les événements de Avengers: Endgame, dans une aventure dans laquelle nous jouerons également Hailee Steinfeld dans le rôle de Kate Bishop.

Vous n’êtes toujours pas abonné à Disney+ pour accéder au contenu exclusif de Marvel ? Abonnez-vous dans ce lien. Tu ne le penses pas!