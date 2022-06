Chris Evans dit qu’il aimerait revenir au MCU en tant que torche humaine

Chris Evans a indiqué qu’il aimerait retourner dans l’univers cinématographique Marvel … mais pas dans le rôle que vous pensez probablement.

La montre de Captain America a pris fin après Avengers : Fin de partie lorsque Steve Rogers (Evans) a remis son bouclier à Falcon (Anthony Mackie).

Mais avant d’être le super-héros vêtu de rouge, blanc et bleu, il était un autre type de super-héros.

Chris Evans a honoré le grand écran en tant qu’énigmatique Human Torch dans le film de 2005 Les quatre Fantastiques.

Grâce à Docteur Strange dans le multivers de la folie, Loki, Spiderman : No Way Home et Disney+ Et qu’est-ce qui se passerait si, il y a beaucoup de matière à ramener Evans en tant que torche humaine grâce à une échappatoire multivers habilement configurée.

Et il s’avère qu’il tient à ce que cela se produise.

Dans une interview avec MTV, Evans a révélé qu’il pensait que « Johnny Storm n’a pas vraiment eu sa journée » au soleil.

Lorsqu’on lui a demandé s’il reviendrait dans le costume en lycra bleu de Storm, Evans était impatient.

Crédit : Studios du XXe siècle.

« Je veux dire, je ne me ressemble plus exactement. C’était il y a 15 ans, presque 20 ans. Oh mon Dieu, je suis vieux », a déclaré Evans.

« Mais j’aime vraiment ce personnage, mais je pense… ne font-ils pas quelque chose maintenant avec Les quatre Fantastiques? »

Lorsqu’on lui a dit que quelque chose était en préparation, Evans a exprimé son intérêt à faire revivre sa vision du personnage de la torche humaine.

« Mais j’aime vraiment ce personnage. Ce serait en fait une vente plus facile pour moi que de revenir en tant que Cap. »

Il a ajouté: « C’était avant que Marvel ne trouve vraiment sa place. Alors, qui sait? »

Evans serait à bord avec ce qui pourrait être le plus grand nombre de croisements depuis Andrew Garfield, Tobey Maguire et Tom Holland se sont tous pointés du doigt dans leurs costumes de Spiderman, à la manière du plus grand mème Internet de tous les temps.

Crédit : Marvel Studios/Fox Kids Network.

Mais ce n’est pas le seul costume qu’Evans espère enfiler à l’avenir.

La Vengeurs star a révélé que c’était l’un de ses rêves d’apparaître dans un Guerres des étoiles filmer d’une manière ou d’une autre.

« Dieu, je ferais n’importe quoi pour être dans Guerres des étoiles« , a-t-il déclaré à MTV.

« Même si j’étais un Stormtrooper, je ferais n’importe quoi. Je serais un Wookie. »

Alors qu’il pourrait être à la presse pour Pixar Année-lumièrevous ne pouvez pas vraiment le blâmer de regarder les futurs concerts.