Chris Evans dit qu’Ana De Armas remportera l’Oscar pour la performance de Marilyn Monroe de Blonde

La performance d’Ana de Armas dans le rôle de Marilyn Monroe dans le film Netflix Blond a déjà beaucoup attiré l’attention de l’actrice, et son Couteaux sortis et L’homme gris La co-vedette Chris Evans a mis en jeu le fait que l’actrice pourrait tenter de remporter un Oscar pour sa performance en tant qu’icône hollywoodienne. Alors que les critiques initiales du film ont été presque divisées directement au milieu, beaucoup étant incapables de décider si le film prend position contre l’exploitation des stars ou en fait simplement partie, la seule chose qui a été assez unanime est que de Armas a saisi sa chance de faire Blond un film d’évasion et courir avec lui.

FILM VIDÉO DU JOUR

Ana de Armas s’est très rapidement retrouvée dans de grands rôles de soutien à Hollywood depuis ses débuts en anglais dans le film d’horreur Toc Toc. Ayant récemment été vu aux côtés de Daniel Craig dans Pas le temps de mouriret mis en tête d’affiche de l’action bourrée d’action John Wick retombées Ballerine, Blonde est un type de film complètement différentet comme Evans l’a dit Variété, il pourrait bien s’agir du making of d’une jeune actrice déjà passionnante. Il a dit:

« Je pense que c’était l’une des premières opportunités qu’elle a eues de vraiment se lancer dans quelque chose d’incroyablement exigeant. Je n’ai pas vu la moindre peur, j’ai vu l’excitation. Je me souviens d’avoir regardé [her camera test] et en disant: ‘OK, c’est Marilyn … où est votre coup? C’est toi? Putain de merde ! Tu vas gagner un Oscar pour ça !' »





Blond Notation controversée NC-17 de la MPA

Netflix

Blond fera ses débuts sur Netflix la semaine prochaine, et il est accompagné d’une note NC-17 pour « un certain contenu sexuel », ce qui a intrigué de Armas lorsque la note a été annoncée par la Motion Picture Association. On peut se demander si le film mérite la note la plus élevée, mais de Armas ne pense certainement pas que la note soit appropriée et estime que le film n’a pas le type de contenu explicite que les autres films de cette note ont. Elle avait précédemment déclaré :

« Je n’ai pas compris pourquoi c’est arrivé. Je peux vous raconter un certain nombre d’émissions ou de films beaucoup plus explicites avec beaucoup plus de contenu sexuel que Blonde, mais pour raconter cette histoire, il est important de montrer tous ces moments de la vie de Marilyn qui l’ont fait finir comme elle l’a fait. . Il fallait l’expliquer. Tout le monde [in the cast] savions que nous devions aller dans des endroits inconfortables. Je n’étais pas le seul. »

De Armas a récemment parlé de ses scènes de nu dans le film, commentant que ce n’est pas quelque chose qu’elle a fait pour le plaisir, et c’est quelque chose qu’elle n’aurait pas nécessairement fait pour un autre film ou pour un autre réalisateur. Cependant, il semble qu’ils aient fait partie de la raison pour laquelle le film a reçu la note sévère, mais le fait que cela soit justifié est quelque chose que le public peut décider quand Blond arrive sur Netflix la semaine prochaine.