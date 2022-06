Chris Evans dénonce les pays qui ont interdit Lightyear pour un baiser homosexuel

Chris Evans a fustigé et les pays qui ont refusé de montrer Pixarc’est Année-lumière en raison de son inclusion d’une relation homosexuelle.

Le film a été interdit dans plusieurs pays du Moyen-Orient, dont l’Arabie saoudite, les Émirats arabes unis et le Qatar.

« Chaque fois qu’il y a eu des progrès sociaux au réveil, l’histoire américaine, l’histoire humaine est celle d’un éveil et d’une croissance sociaux constants et c’est ce qui nous rend bons. »

Il a ajouté: « Il y aura toujours des gens qui ont peur et qui ne sont pas au courant et qui essaient de s’accrocher à ce qui était avant. »

« Je pense que l’objectif est de ne pas leur prêter attention, d’aller de l’avant et d’embrasser la croissance qui nous rend humains », a déclaré le Année-lumière dit l’étoile.

« Il est difficile de ne pas être un peu frustré que cela doive même être un sujet de discussion. Le but est que nous puissions arriver à un point où c’est la norme, et que cela ne doive pas être des eaux inexplorées, que finalement c’est comme ça. »

Les commentaires d’Evans interviennent après qu’un certain nombre de pays conservateurs ont finalement confirmé qu’ils ne montreraient pas le film, qui a été classé PG par les régulateurs occidentaux.

Il a publié une déclaration sur Twitter disant: « Le bureau confirme que tous les films projetés dans les cinémas à travers le pays font l’objet d’un suivi et d’une évaluation avant la date de projection au public, afin d’assurer la sécurité du contenu diffusé selon les règles appropriées. classe d’âge. »

Docteur Strange dans le multivers de la folie, West Side Story et Éternels ont également été interdits en raison de la censure du Golfe limitant les scénarios LGBTQI +.

Année-lumière, qui se déroule dans le même univers que Histoire de jouetcomprend une scène de baiser entre Alisha Hawthorne, exprimée par Orange est le nouveau noir l’acteur Uzo Aduba et un autre personnage féminin.

La scène a d’abord été retirée du film alors que les tensions montaient au sujet du projet de loi « Don’t Say Gay » de Floride, qui considère l’éducation à la sexualité et à l’identité de genre comme « non Approprié pour l’âge ou adapté au développement des élèves conformément aux normes de l’État ».