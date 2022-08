Chris Evans aurait signé son retour chez Marvel et She-Hulk en est la preuve

merveille

She-Hulk a relancé l’image de Captain America et marqué le retour de Chris Evans ?

©IMDBChris Evans pourrait revenir à Marvel grâce à She Hulk

la sortie de Chris Evans Marvel est quelque chose que les fans n’acceptent toujours pas. L’acteur a dit au revoir à la franchise en 2019 après vengeurs: fin de partie, mais encore, son retour est toujours très attendu. Bien le capitaine America Il était l’un des personnages les plus aimés et emblématiques des films de super-héros et qui, malgré le temps qui passe, continue d’être très attendu par ceux qui ont apprécié son passage dans le MCU.

A tel point que lorsque un nouveau Captain America est apparu dans Le faucon et le soldat de l’hiver et puis ça a fini par être le titre hérité par Falcon, les fans sont devenus fous. Bien que le fait que Sam Wilson assume le rôle est respecté, l’illusion de revoir Sam Wilson Chris Evans vêtu du costume de la Sentinelle de la Liberté ça ne finit jamais C’est pourquoi ses partisans prennent n’importe quel détail à saisir pour tenir son retour pour acquis.

Et maintenant l’arrivée deShe-Hulk de Disney+ a relancé l’image de Chris Evans dans Marvel et, bien sûr, les espoirs ont reparu. En effet, dès le premier épisode de la série avec Tatiana Maslany, mention est faite de son caractère. Dans le premier chapitre, la protagoniste a parlé de lui et dans le second, une image de son célèbre cul a été vue sur son téléphone portable. Alors, pour les téléspectateurs, c’est la preuve que le retour de l’acteur se rapproche.

Aussi, il est récemment apparu que Evans aurait déjà re-signé un contrat avec le MCU. Selon diverses sources médiatiques, il pourrait revenir en Guerres secrètes, mais on ne sait toujours pas exactement quel sera le projet qui le ramènera. Cependant, il convient de noter que s’il revenait, on ne sait pas exactement s’il le ferait en tant que Captain America lui-même ou en tant que Human Torch, qui était son premier personnage dans la franchise.

Cependant, ni l’étude commandée par Kevin Feige ni Chris Evans n’en ont parlé. Aucun d’eux ne l’a mentionné pour confirmer ou infirmer l’information, mais s’il continue d’être mentionné dans elle-hulk l’illusion des fans n’en sera que plus grande. Surtout si l’acteur évoque à nouveau son envie de revenir et l’amour qu’il porte au personnage qui l’a catapulté à la renommée internationale.

45secondes est un nouveau média, n’hésitez pas à partager notre article sur les réseaux sociaux afin de nous donner un solide coup de pouce. 🙂