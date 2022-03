Chris Evans au milieu du scandale : ils l’ont accusé d’être un escroc et il a explosé de fureur

in

L’identité de Chris Evans a été volée, certains fans ont été arnaqués et il a dû sortir pour clarifier ce qui s’était passé. Vous savez ce qu’il a dit.

© GettyChris Evans

La croissance des réseaux sociaux a apporté du bon et du mauvais pour les personnalités les plus connues du monde du divertissement. Parmi eux se trouve Chris Evans, dont on se souvient principalement pour son rôle de Captain America dans Marvel. En effet, malgré le fait que l’acteur apprécie énormément le contact que les réseaux lui ont donné avec ses fans, il a également subi certaines attaques.

En fait, récemment Chris Evans C’est devenu une tendance justement sur les réseaux sociaux car il a été accusé d’être un escroc. Apparemment, de nombreux fans se sont plaints d’avoir demandé de l’argent à différentes occasions, mais n’ont jamais rendu l’argent. A tel point que, via son compte Twitter officiel, l’interprète a dû sortir pour clarifier la situation et défendre son image immaculée qu’il a depuis des années.

« Juste un rappel, je n’ai qu’un compte Twitter et un compte Instagram. Les deux sont vérifiés. Et je n’approcherais jamais les fans pour de l’argent. Si cela se produit, c’est faux. Peu importe ce que dit le faux compte, ne le croyez pas. ils les arnaquent», a écrit Evans de manière inattendue. Avec cela, il a précisé que l’artiste n’a rien à voir avec les vols dont plusieurs de ses partisans ont été victimes.

On ne sait toujours pas de combien d’argent ils parlent, mais une chose est certaine : Chris Evans n’est pas allé. Bien entendu, il convient de noter qu’il semble que les escrocs soient à l’affût puisqu’il n’était pas le seul à avoir, cette semaine, avoué qu’une chose pareille lui était arrivée. Qui a également dû clarifier une situation similaire est Adam Demos, le protagoniste de vie sexuellela série Netflix, faisant de même à travers leurs histoires Instagram.

« Bonjour à tous. Quelqu’un de très stupide se fait passer pour moi sur Facebook et demande apparemment de l’argent. Pour être clair, c’est le seul compte que j’ai. Je n’ai pas d’autres réseaux ou pages Web. Désolé si quelqu’un a été touché par cette racaille”, étaient les mots de Demos. Et avec cela, il est clair que les acteurs sont utilisés comme appâts pour faire des victimes. Par conséquent, soyez prudent !

