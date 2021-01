Chris Evans a répondu aux rumeurs sur son retour à Marvel

Chris Evans faisait partie des acteurs qui ont clôturé leur participation à Marvel après la première de Avengers: Fin de partie en 2019. L’acteur a exprimé son désir de jouir de son personnage de Capitaine Amérique pour suivre d’autres projets. Cependant, dans les dernières heures, les informations qui ont assuré son retour dans l’univers MCU ont émergé. L’artiste lui-même s’est chargé de répondre à travers ses réseaux sociaux et a laissé encore plus de mystère. Qu’a t’il dit?

Le médium prestigieux de Deadline était celui qui avait le scoop sur les conversations entre l’interprète et le producteur pour qu’il revienne en super-héros. Les sources du portail ont indiqué que la franchise avait lancé des conversations pour qu’Evans réhabille Steve Rogers dans des films tels que Captain America: Civil War et Spider-Man: Homecoming.

Chris Evans reviendra-t-il dans Marvel en tant que Captain America?

La nouvelle a atteint le protagoniste, qui ne voulait pas rester silencieux. « Des nouvelles pour moi (Des nouvelles pour moi) », il a posté sur son compte Twitter avec un emoji avec ses deux mains ouvertes pour jouer l’ignorant. Les commentaires sur le message étaient remplis de demandes de retour et de réponses hilarantes.

« Certaines des réponses gif sont un bon travail inestimable pour tous »Evans a ajouté dans un autre tweet où il a évité de réfuter catégoriquement les informations de Deadline, mais ne l’a pas confirmé non plus. Les fans étaient excités: Selon un sondage Spoiler, 98% veulent le revoir en tant que Captain America.

« Ce n’est pas un non retentissant, mais ce n’est pas non plus un oui anxieux. Il y a d’autres choses sur lesquelles je travaille actuellement. Je pense que Cap a eu un voyage très difficile pour arrêter son atterrissage et je pense qu’ils ont fait du bon travail en le laissant terminer son voyage. Si vous allez le revoir, ce ne peut pas être pour obtenir de l’argent. Ce ne peut pas être simplement parce que le public veut être excité. Que révélons-nous? Qu’ajoutons-nous à l’histoire? Beaucoup de choses devraient être réunies « , était sa déclaration à ce sujet en 2019 lors d’une interview pour Variety avec Scarlett Johansson.