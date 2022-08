Chris Evans a réagi à la fin de She Hulk et ravi les fans de Marvel

in

merveille

Article avec spoilers. La fin de elle-hulk a révélé un fait inégalé de Captain America, le personnage de Chris Evans, et c’est ainsi que l’acteur a réagi !

©IMDB/Disney+Chris Evans et Tatiana Maslany

il y a quelques heures She Hulk défenseur des héros est venu à Disney Plus après tant de spéculations autour de la série. Protagonisée par Tatiana Maslany et la participation spéciale de Mark Ruffalo, cette bande a attiré trop d’attention bien avant sa première. C’est parce que, dans les bandes-annonces, l’utilisation abusive de CGI a choqué les fans de merveille qui ont critiqué la fiction avant même de pouvoir la voir.

Cependant, hier, avec sa première elle-hulk C’était l’une des bandes Marvel qui a captivé le plus d’audience sur Disney Plus. Eh bien, la vérité est que son premier épisode est plein de comédie et de plaisir dans le meilleur style de Bruce Bannière. A tel point que de nombreux fans attendent déjà l’arrivée du deuxième épisode, qui arrivera jeudi prochain. Eh bien, comme d’habitude, le MCU décide d’en sortir un par semaine comme cela s’est produit avec toutes ses séries.

En fait, qui attendrait aussi le deuxième chapitre de elle-hulk c’est Chris Evans. L’acteur, qui a donné vie au Capitaine Amérique pendant des années, il a été l’un des premiers à réagir à la fin de ce premier épisode. C’est par le biais de son compte Twitter que l’interprète a posté quelques emojis rieurs et à la fin il a placé le hashtag qui fait référence à la série. Compte tenu de cela, il a reçu une réponse de Mark Ruffalo : «Je suis désolé frère. C’était sous une pression extrême« , a écrit l’acteur qui donne vie à Hulk.

(A partir de là, la note contiendra des spoilers)

La vérité est que le tweet est rapidement devenu viral parce que Chris Evans a fait référence à la scène des crédits post de elle-hulk. On y voit Jennifer Walters et Bruce Banner se détendre au bar de Bruce en discutant autour d’un verre. Et il semble, Jennifer Walters est tellement ivre qu’elle pleure d’indignation, incapable de croire que Steve Rogers, le célèbre Captain America, n’a pas eu de relations sexuelles au cours de sa longue vie.

Face au chagrin de Jennifer, Bruce ne le supporte pas et avoue la vérité. « Captain America n’est pas mort vierge, il a eu des relations sexuelles en 1940 », claque-t-il et finit par dire à sa cousine avec qui et quand, exactement, c’est que Cap a eu des relations sexuelles. C’est ainsi que le cousin de Banner pointe rapidement un « je le savais» retournant à son état normal et montrant à sa cousine qu’en réalité, elle n’était pas ivre.

Sans aucun doute, c’est l’une des scènes les plus drôles de la série qui a excité et excité les fans, surtout après Réaction de Chris Evans. Pourtant, beaucoup ont été surpris de constater que Mark Ruffalo n’a pas prévenu son ancien partenaire à ce sujet et la mention de son personnage. Eh bien, c’est ce qu’il sous-entend dans la réponse à son tweet.

