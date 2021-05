Chris Evans a partagé un message pour tous les Mexicains

Chris Evans garde généralement un profil bas sur leurs réseaux sociaux et il n’a pas autant d’activité que son des millions d’abonnés aimeraient. Vous ne les utilisez que pour des occasions spéciales que vous jugez importantes et C’est pourquoi il a attiré l’attention ce mardi en partageant une publication qui n’a rien à voir avec sa carrière. Marvel star a publié un message qui implique les Mexicains. De quoi s’agit-il?

Dans son compte Instagram, il a mis en ligne une histoire avec une publication de Un point de départ: un site créé en 2020 par l’acteur et le Mark Kassen Oui Joe Kiani. L’idée de la plateforme est de donner aux politiciens une place pour discuter d’idées favorisant la tolérance et la coexistence. L’objectif est qu’ils puissent présenter leurs points de vue de manière civilisée pour initier des dialogues qui favorisent le bipartisme.

@Chris Evans



A cette occasion, la discussion a eu lieu entre les membres du Congrès Séances Judy Chu et Pete sur une question qui intéresse les latino-américains: le mur entre le Mexique et les États-Unis promis par l’administration Donald Trump. « Vendredi, le ministère de la Défense a annoncé la décision du président Biden d’annuler la construction du mur frontalier entre les États-Unis et le Mexique en utilisant des fonds militaires », était la présentation du débat politique.

L’engagement de Chris Evans envers la société

L’interprète de Captain America est à la hauteur de son caractère et est un attaché avec ferveur à la réalité de son pays. Surtout sur Twitter, voyons leurs opinions, où était particulièrement opposé aux politiques de Trump de son investiture à sa gestion de la pandémie de coronavirus.

« Je fais partie d’une entreprise où il faut vendre des billets. Mais je ne pourrais pas me regarder dans le miroir si je ne disais rien de tout ce qui se passe dans le monde. Nous avons tous le droit d’être en désaccord avec quelque chose . Si je donne mon avis et qu’il s’avère que plus tard, les gens ne veulent plus voir mes films, rien ne se passe « a-t-il déclaré dans une interview avec Esquire en 2017.