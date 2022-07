Chris Evans a été laissé pour compte : ce serait le nouveau petit ami de Selena Gomez

CÉLÉBRITÉS

L’actrice de Only Murders in the Building avait rendez-vous avec un autre acteur bien connu. C’est la réunion qui a suscité toutes sortes de théories de fans !

© GettySelena Gomez joue dans la saison 2 de Only Murders in the Building sur Star+.

Les grandes célébrités font souvent face à des rumeurs de romance. Selena Gomez n’est pas l’exception : depuis des mois, on spécule sur la possibilité d’une relation entre l’actrice qui a brillé à Disney et Chris Evans, l’interprète de Captain America dans l’univers cinématographique Marvel. La vérité est que, si cette relation a existé, en vérité déjà avait un point final. C’est que cette semaine, des images ont été publiées qui démontrent un histoire d’amour naissante.

En 2015, la chanteuse a fait remarquer qu’elle trouvait Evans assez attirant. Mais ce n’est que six ans plus tard qu’il a commencé à la suivre sur Instagram, lançant toutes sortes de théories sur un nouveau partenaire. Cependant, des images n’ont jamais été publiées pour prouver cette parade nuptiale. Avec la rupture scandaleuse de Shakira et Gérard Piqué, Chris a été impliqué en tant que tierce partie possible en lice. Bien que cela ne se soit pas produit non plus, cela a au moins détourné l’attention de sa relation avec Selena.

Bien qu’aucune photo de Gomez et Evans en couple n’ait été publiée, l’actrice des Wizards of Waverly Place a été repérée avec un possible intérêt amoureux. Il s’agit de nat wolffl’acteur qui dirigeait le groupe The Naked Brothers Band et qui excellait dans des productions pour adolescents comme Villes de papier Oui Sous la même étoile. Le duo a été capturé le 4 juillet en quittant l’hôtel Sunset Tower, à Californieaprès une date.

Un couple est-il né ? Aucun des protagonistes n’a confirmé de détails à ce sujet. Cependant, il est bon de rappeler qu’ils se connaissent depuis longtemps : en 2014, ils ont partagé le tournage du film boire maldisponible en Première vidéo. Même s’il ne pouvait s’agir que de retrouvailles entre vieux amis, il n’est pas exclu que la star de Seuls les meurtres dans le bâtiment -qui est actuellement diffusé sur Étoile+– est à la recherche d’un nouvel amour.

En mai de cette année, il a présenté l’un des programmes de Saturday Night Live et maintenu avec humour : «L’une des raisons pour lesquelles je suis vraiment excité d’être sur SNL est parce que je suis célibataire Et j’ai entendu dire que c’était un super endroit pour trouver l’amour. Quoi Je ne veux pas essayer les applications de rencontres, je veux juste montrer à l’univers que je manifeste de l’amour. je voudrais dire que je cherche mon ame soeurmais à ce stade, je prendrai n’importe qui”.

