Chris Evans a confirmé s’ils avaient déjà rencontré Shakira après des rumeurs de romance

célébrités

Shakira s’est séparée de Piqué et les réseaux sociaux ont commencé à l’associer à Chris Evans. Mais maintenant, l’acteur a clarifié toutes sortes de rumeurs. Vous êtes-vous déjà rencontré ?

© GettyChris Evans et Shakira

Ça ne fait aucun doute que Chris Evans Il est l’un des célibataires les plus éligibles d’Hollywood. L’acteur, mondialement connu pour son travail dans merveille Quoi Capitaine Amérique Il n’arrête pas de réussir dans l’industrie, mais en même temps il garde sa vie privée hors des projecteurs médiatiques. La grande preuve en est que les couples officiels n’ont jamais été connus, à part les spéculations des fans sur les approches avec différentes célébrités.

En effet, ces derniers jours Le nom de Shakira était étroitement lié à celui de Chris Evans. Le chanteur de Barranquilla a avoué que séparée de son mari, Gérard Piquéet l’œil investigateur des réseaux sociaux, ont montré une approche de l’interprète de la Capitaine Amérique. L’acteur, qui suivait déjà la Colombienne depuis longtemps sur Instagram, a reçu un follow back de sa part et les fans ont explosé.

Des milliers de personnes à travers le monde ont commencé à suivre les traces des deux Chris Evans Comme Shakira, mais maintenant il a décidé de mettre fin aux commérages. En effet, lors de l’avant-première de Année-lumièreoù il a mis sa voix sur Buzza avoué comment est sa relation avec L’ex-femme de Gérard Pique. Un journaliste d’Univisión lui a parlé de la folie générée dans les réseaux, mais il a précisé ce qui se passe entre eux.

« Je ne l’ai jamais rencontrée mais je suis une grande fan», a commencé par dire Evans. Ensuite, la journaliste est allée plus loin et lui a demandé si elle oserait faire partie d’une des vidéos de la Barranquilla. « Oh, mon Dieu, je serais tellement gêné d’être à ses côtés. elle est trop douée pour faire ça« , a-t-il lancé. Bien sûr, avec cela, il montre qu’il est très conscient de ce qui a été dit sur lui et le chanteur.

Shakira et Gerard Piqué ont annoncé, il y a quelques jours à peine, qu’ils étaient officiellement séparés, mais ils n’ont pas donné de détails sur ce qui s’est passé. « Nous avons le regret de vous confirmer que nous nous séparons. Pour le bien-être de nos enfants, qui est notre plus grande priorité, nous vous demandons de respecter leur vie privée. Merci de votre compréhension», lit-on dans le communiqué officiel qu’ils ont publié ensemble.

Alors maintenant, les fans sont intrigués de savoir si l’artiste colombien et Chris Evans ils tenteront leur chance. Bien que, pour faire un pas vers l’amour, les deux doivent se rencontrer et traverser l’océan qu’ils ont entre les deux. Bon, il faut préciser qu’elle vit en Espagne, tandis que lui vit aux États-Unis où il réussit à Hollywood.

45secondes est un nouveau média, n’hésitez pas à partager notre article sur les réseaux sociaux afin de nous donner un solide coup de pouce. 🙂