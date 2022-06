Chris Evans a choisi le pire costume des Avengers et il va vous surprendre

merveille

Chris Evans a longtemps été Captain America au sein du MCU et il a un avis sur les costumes des Avengers. Attention!

© GettyChris Evans

Chris Evans personnifiait Steve Rogers au sein du Univers cinématographique Marvel de l’entrée Le premier vengeur en 2011 et par conséquent pour huit films dont la valeur du Capitaine Amérique il a été testé maintes et maintes fois, même face au redoutable Mad Titan, Thanos. L’acteur a donné vie à ce héros emblématique pendant une période où il a su se démarquer parmi les meilleurs de la marque.

Le costume de Steve Rogers a subi de multiples transformations. On l’a vu brillant, sombre, prêt au combat, avec le logo Avengers et d’autres caractéristiques particulières qui se sont démarquées avec l’arme fétiche de ce personnage : son bouclier indestructible ! Bien sûr, à la fin fin du jeu, et avec le dernier épisode de la saga Infinity terminé, Steve Rogers a pris sa retraite, laissant à Sam Wilson le rôle de « nouveau mec ».

Le pire costume des Avengers

Chris Evans il se consacre à de nouveaux projets une fois qu’il a quitté le Univers cinématographique Marvel et tout indique que sa version de Steve Rogers n’apparaîtra plus dans la franchise pour le moment, même si connaissant la caractéristique fantastique du genre, tout peut arriver. Pendant ce temps l’acteur fait la promotion du film d’animation Année-lumière et dans ce cadre, lors d’un entretien avec Taika Waititi pour le milieu télé ladible a choisi le pire costume des Avengers.

Lequel est choisi par ce bon vieux Chris ? Oui, pouvez-vous le croire, le Capitaine Amérique: « C’est le costume pour lui et ça marche pour lui, mais si vous le comparez à tous les Avengers, soyons honnêtes. Ce n’est pas le meilleur… merde, ils sont tous meilleurs que le mien. Que ce soit Scarlett Johansson, que ce soit Chris Hemsworth ou Tom Holland. »a affirmé sans équivoque l’interprète à propos du héros qu’il a si longtemps incarné.

Les costumiers de merveille ils méritent des éloges pour la façon dont ils ont traité le costume du Capitaine Amérique tout au long de cette série de films. En choisissant des tons plus sombres et en ajoutant des touches comme des taches de saleté et des rayures sur le bouclier, l’apparence du héros a trouvé un équilibre entre la précision du roman graphique et la prétention de réalité du personnage. Univers cinématographique Marvel. !! Toutes nos félicitations!!

