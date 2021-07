Chris Evans a censuré cet aspect de Captain America pour son personnage

Chris Evans est devenu l’un des acteurs les plus aimés d’Hollywood depuis qu’il est entré dans la peau de Capitaine Amérique dans l’univers cinématographique Marvel. L’acteur a joué le personnage emblématique comme personne d’autre, mais ce que peu savaient, c’est qu’avant de rengainer le bouclier je censure un aspect important du super-héros. Les écrivains qui ont travaillé avec lui, a révélé les modifications qu’il a apportées. Épingle de sûreté!

Christophe Markus Oui Stephen McFeely expliqué dans des déclarations avec Yahoo comment ils ont développé Captain America : le premier vengeur de 2011. Avant de commencer à enregistrer, les auteurs ont rencontré Evans qui a changé La conception originale de Cap et des histoires alternatives ont fini par être coupées.

Les scénaristes ont assuré que Chris Je voulais un personnage humble pour véhiculer les valeurs de Captain America et pour cela il a demandé que les blagues qui le montraient vantard soient censurées. « J’étais très conscient que je ne voulais pas de sarcasme. Je pense que j’ai tiré une blague ou deux, c’est ce dont je me souviens. »Markus a discuté de ce que l’acteur a demandé de supprimer.







« C’était une très bonne compréhension de Captain America. Si ce type doit voler en tant que personnage et figure d’autorité, il doit éventuellement avoir les pieds sur terre, quelle que soit la situation. C’est ce que nous avons tous réalisé. « Il a ajouté à propos de l’image qu’ils ont donnée au célèbre personnage.

McFeely a également répondu à la question que de nombreux fans de MCU se posent encore : Steve Rogers est-il vierge ? L’écrivain a été très clair à ce sujet : « Pourquoi les gens pensent-ils qu’il est vierge ? Si vous ressemblez à ça et allez de ville en ville signer des autographes pour des femmes comme les femmes pour lesquelles il signe des autographes, je dois imaginer qu’il a perdu sa virginité. ».

Les scénaristes ont continué à travailler aux côtés d’Evans tout au long de la saga cinématographique Marvel et le feront à nouveau dans le prochain projet de l’acteur car ils écrivent pour les frères Russo le film avec le plus gros budget de l’histoire de Netflix à sortir en 2022 : The Grey Man.