Chris Evans a célébré la Saint-Valentin avec Alba Baptista sur Instagram

Chris Evans partage rarement des images de lui avec Alba Baptista sur ses réseaux, mais cette Saint-Valentin était spéciale pour le couple d’acteurs. Regarder!

©GettyChris Evans et Alba Baptista

Chris Evans Il est l’un des acteurs les plus populaires du moment qui a terminé son temps à la Univers cinématographique Marvel en tant que Captain America, mais a continué à jouer dans des films en plus d’être déclaré l’homme le plus sexy du monde. L’interprète est assez réservé sur sa vie personnelle mais cela Jour de la Saint Valentin les choses semblent avoir changé à cet égard.

Bien sûr, le 14 février est la Saint-Valentin et Chris Evans Il a surpris ses plus de 18 millions de followers sur Instagram avec une série d’histoires dans lesquelles il partage des photos et une vidéo avec la femme qui a possédé son cœur pendant un certain temps : l’actrice de nonne guerrière, Alba Baptista. C’est certainement une date spéciale pour les couples du monde entier et ce cas n’est pas différent.

Une Saint-Valentin surprise pour les fans de Chris Evans

Chris Evans et Alba Baptista Ils sont liés depuis plus d’un an, et d’après l’apparence de ces photos ensemble, ils ont également voyagé dans de nombreux endroits à travers le monde. Le couple a une différence d’âge considérable avec l’ancien protagoniste de Captain America qui a 40 ans et sa petite amie à 25 ans. De même, il n’y a pas d’âge pour l’amour et ils sont la démonstration claire de cette vérité.

Une des belles histoires qu’il a partagées Chris Evans montre à Alba Baptista jouant l’emblématique Super Mario Bros. 3 pour la première fois et l’acteur dit que sa petite amie déteste vraiment cette vidéo mais qu’il l’adore. Bien sûr, si l’on tient compte des années que le galant a ce bijou de Nintendo mettant en vedette le plombier le plus célèbre du jeu est sûr de ramener des souvenirs et de la nostalgie.

Saint Valentin C’est une date très spéciale où l’on célèbre l’amour et à cette occasion spoilers partager avec vous les publications de Chris Evans près de Alba Baptista qui démontrent la bonne santé de ce couple et comment ils savent s’amuser dans différentes parties du monde avec des scénarios qui varient mais un sentiment qui reste le même et c’est l’affection que l’on peut apprécier entre ces figures hollywoodiennes. !! Toutes nos félicitations!!

