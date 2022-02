Chris Evans a avoué quelle actrice était son célèbre béguin, mais elle l’a rejeté

célébrités

Partout dans le monde, Chris Evans est devenu l’une des célébrités les plus éligibles de l’industrie, mais il a les yeux rivés sur une actrice qui l’a refusé ! Sachez qui c’est.

Chris Evans

le talent de Chris Evans est incontestable. L’acteur, qui a acquis une renommée mondiale grâce à son travail chez Marvel en tant que Captain America, est actuellement l’une des personnalités les plus respectées d’Hollywood. Chaque rôle qu’il a joué tout au long de sa carrière, au-delà de ceux du MCU, l’a mis là où il est aujourd’hui. C’est que, qu’il s’agisse d’un film de genre romantique ou d’un film d’action, il trouve toujours le moyen de jouer parfaitement son rôle.

De plus, le niveau de performance de Chris Evans Cela l’a également amené à se positionner comme l’un des acteurs avec le plus de fans à travers le monde. Mais, comme si cela ne suffisait pas, la vérité est que son apparence physique est une autre raison qui place l’interprète au sommet de l’échelle hollywoodienne. Eh bien, il s’avère que son attrait a fait de lui l’un des hommes de tête de l’industrie et aussi l’un des plus convoités.

Cependant, la réalité est que Chris Evans Il a toujours su garder sa vie privée hors des médias et a rarement été vu avec une femme. En effet, cela faisait longtemps qu’on ne l’avait pas vu en sortie accompagné de quelqu’un et, pour cette raison, il est devenu l’un des golden bachelors du cinéma. Malgré tout, à la grande tristesse des fans de l’artiste, force est de constater qu’il a une femme dans ses pensées et qu’il s’agit de son fameux coup de coeur.

Plus d’une célébrité a avoué avec qui elle aimerait sortir, au moins une fois, ou avec qui elle considère son amour impossible ou idéalisé et Evans ne pouvait pas faire exception. Lors d’un entretien avec Jimmy Falon, la star de Marvel a avoué qui est le premier sur cette liste pour lui. « Cent pour cent, Camila Cabello. Si je pouvais dîner avec elle, je serais plus qu’heureux”étaient les mots exacts de l’interprète.

Quoi qu’il en soit, il semble que ce dîner n’aura jamais lieu parce que Camila Cabello l’a refusé ! Ellen DeGeneres l’a invitée dans son émission pour lui demander, maintenant qu’elle est célibataire, si Chris avait une chance. Mais la réponse du chanteur a été terriblement négative : « C’est un très beau mec et je l’admire, mais ce n’est pas mon type d’homme »Il a dit laissant tout le monde choqué avec une confession qui était attendue depuis longtemps.

De plus, malheureusement pour lui, la réponse de Cabello semblait très convaincante. Pourtant, il y a ceux qui prétendent que Chris Evans Il a une relation avec Selena Gomez, mais d’autres ont même dit qu’il serait avec l’actrice de Netflix, Alba Baptista. Bien qu’aucun d’eux n’ait été confirmé. C’est-à-dire que la situation sentimentale de l’acteur est encore une fois un mystère qui, apparemment, n’aura pas de réponse. Ou, du moins, pour l’instant.

