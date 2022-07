Chris Cuomo décroche un concert chez Struggling Cable Network NewsNation

Ancienne CNN Heure de grande écoute de Cuomo l’animateur, Chris Cuomo, fera partie de la programmation aux heures de grande écoute de NewsNation cet automne. Le média soutenu par le propriétaire de la station Nexstar Media a récemment réalisé une série d’acquisitions dans l’espoir de renforcer sa présence dans le secteur de l’information par câble dominé par CNN, Fox News Channel et MSNBC. Jusqu’à présent, les cotes d’écoute ont été médiocres, même avec l’embauche d’une équipe de journalistes chevronnés de chaînes rivales comme Dan Abrams d’ABC News et MSNBC, Ashleigh Banfield de CNN et Leland Vittert de Fox. Avec un public aussi nombreux, le temps ne dira que le nombre d’audiences que la présence de Chris Cuomo apportera.

Lors d’une interview mardi soir avec Dan Abrams sur NewsNation, Cuomo a confirmé qu’il était toujours au milieu d’une action en justice contre CNN et a exprimé ses regrets pour la façon dont il a quitté le réseau. Cuomo a dit à Abrams, « Être numéro un chez CNN a été un moment de fierté pour moi. Cela comptait plus pour moi que je ne le pensais à l’époque où je faisais le travail.

Regardant vers l’avant plutôt que vers l’arrière, Cuomo s’est engagé dans une déclaration préparée à couvrir « l’actualité où qu’elle se produise » et à tenir « des conversations qui répondent aux préoccupations et aux solutions communes plutôt qu’aux partis politiques ou au cirque politique ».

FILM VIDÉO DU JOUR

Chris Cuomo commencera une nouvelle journée avec un nouveau réseau

Avant de passer aux nouvelles du soir avec Heure de grande écoute de Cuomole présentateur a débuté à CNN avec l’émission du matin Nouveau jour. Avant cela, il a commencé à profiter de sa longue carrière dans les journaux télévisés en tant que co-présentateur sur ABC. 20/20 et un présentateur de nouvelles pour Bonjour Amérique. Dans son interview exclusive d’une heure et sans coup de poing avec Abrams, Cuomo a abordé plusieurs sujets, y compris son frère, l’ancien gouverneur de New York Andrew Cuomo, qui a démissionné après avoir été accusé d’avoir harcelé sexuellement des employés de l’État pendant son mandat. Le jeune frère a expliqué que sa décision d’aider son frère était motivée par la protection de l’héritage de sa famille, mais réalise maintenant que ses décisions avaient des conséquences au-delà de lui-même. Il a admis avoir contacté des journalistes, mais a ajouté que sa seule intention était de savoir quand une histoire allait être publiée et qu’il n’essayait pas de manipuler l’histoire.





Les détails sur la nouvelle émission de Cuomo seront annoncés plus tard, mais cela n’a pas empêché Abrams d’insister pour obtenir des détails. Cuomo avait des informations à offrir, y compris des indices d’intervention d’opinions personnelles dans l’émission.

« J’aimerais dire oui, car c’est une bonne vente », a déclaré Cuomo. « Mais j’ai toujours été comme ça. Je ne fais vraiment pas semblant d’être funk.

Cuomo a ajouté :

« Je vais venir à NewsNation et je veux construire quelque chose de spécial ici. Travaillez avec Dan (Abrams), travaillez avec l’équipe ici. Ils ont des gens formidables qui ont vraiment soif de faire une différence d’une manière qui, à mon avis, compte.

En plus d’employer l’entrepreneur des médias Dan Abrams, NewsNation est supervisé par Michael Corn, un ancien producteur principal de longue date d’ABC News.