Chris Columbus espère toujours faire faire Gremlins 3

Alors que nous obtenons un nouveau Gremlins série animée dans la sortie de HBO Max/Cartoon Network de Gremlins : Les secrets du Mogwai, cela n’a fait que poser plus de questions sur le statut d’un retour sur grand écran de Gizmo et de l’armée de créatures épris de chaos qui suivent dans son sillage. Gremlins le créateur Chris Columbus pense toujours qu’une nouvelle suite se produira, mais pour le moment, il ne peut pas offrir beaucoup de nouvelles informations. Lorsque la nouvelle série animée arrivera, cela pourrait être le catalyseur nécessaire pour enfin pousser Warner Bros. à faire avancer les choses correctement si les fans s’y mettent.

S’adressant à ComicBook.com, Columbus a déclaré: « Je peux seulement dire que nous y travaillons. Nous travaillons vers cet objectif, mais nous n’y sommes pas encore arrivés. » Bien que ce ne soit pas la meilleure mise à jour que les fans aient pu espérer, c’est la première fois que le sujet est abordé depuis un an. Columbus a déjà parlé à Collider de ce Gremlins 3 ressemblerait et combien de progrès avaient été réalisés sur le script de la suite.

« J’aimerais le faire, » Christophe Colomb mentionné. « J’ai écrit un script, il y a donc un script existant. Nous travaillons actuellement sur des problèmes de droits, nous essayons donc simplement de déterminer quel serait le meilleur moment pour faire ce film. Je le ferais toujours le de la même manière – je le ferais comme des marionnettes tangibles, pas CGI. Gremlins, mais je ne pense pas que j’utiliserais beaucoup de CGI dans Gremlins 3. »

En ce qui concerne les redémarrages, les remakes et les nouvelles suites, la seule chose qui finit généralement par faire dérailler une production est d’essayer de trop changer ce qui a rendu les propriétés originales si populaires. Cela inclut l’utilisation excessive de CGI sur les effets pratiques. Même maintenant, vers 40 ans plus tard,Gremlins tient toujours bien que les monstres originaux soient une combinaison d’animation en stop motion et de marionnettes, prouvant que les films utilisant des effets pratiques ne vieillissent pas mal s’ils sont bien faits. Savoir que Columbus voudrait s’en tenir au même style de réalisation que les films originaux rend une suite encore plus attendue et désirée que jamais, et ce ne sont pas seulement les fans qui veulent vraiment que cela se produise.

Zach Galligan, qui est apparu dans les deux Gremlins et années 90 Gremlins 2 : le nouveau lot, ainsi qu’une annonce plus récente de Mountain Dew avec Gizmo, ont déclaré à ComicBook.com plus tôt cette année qu’il aimerait revenir dans la franchise.

« Beaucoup, beaucoup plus intéressé, parce que l’une des choses à propos de faire le Gremlins films est que vous regarderiez, même la différence entre 1983 et 1989, les effets, du point de vue de la technologie, était vraiment un saut quantique », a déclaré Galligan. « L’une des raisons était que Chris Walas, qui a fait un travail fantastique dans le premier film, il n’avait vraiment pas beaucoup de technologie avec laquelle travailler. En toute justice pour lui, admettait-il, c’était son premier grand concert. Il était donc soumis à beaucoup de pression et il n’avait pas autant d’expérience que, probablement rétrospectivement, il aurait aimé en avoir. »

Il a poursuivi: « Ensuite, en avant jusqu’en 1989, six années de croissance technologique, ce qui ne semble pas beaucoup, mais cela peut être le cas dans la technologie, les six années peuvent être gargantuesques, et la technologie était bien meilleure. Et , évidemment, nous avons embauché Rick Baker, qui est le plus grand spécialiste des effets spéciaux de tous les temps, avec sept Oscars et 12 nominations pour cela. Ils vous disent que les effets, étant donné la technologie de l’époque, étaient absolument époustouflants. «

Les Gremlins obtiennent leur nouvelle sortie dans la série animée, Gremlins: Secrets of the Mogwai, qui sera diffusée dans le cadre du bloc ACME Night de Cartoon Network, avant de se diriger vers HBO Max l’année prochaine. Cette nouvelle nous vient de ComicBook.com.

Sujets : Gremlins 3