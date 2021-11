Chris Columbus dit qu’il n’y a aucun intérêt à refaire des classiques comme Home Alone et Harry Potter

Chris Columbus ne semble pas être le plus grand fan de remakes et de redémarrages, surtout en ce qui concerne certains de ses plus grands films. En parlant au journaliste Jake Hamilton sur Les prises de Jake, Columbus a déclaré qu’il n’y avait « aucun intérêt » à créer de nouvelles versions du Harry Potter série, et il ne semble pas tout à fait d’accord avec le prochain Seul à la maison redémarrer sur Disney + non plus. Bien qu’il y ait un besoin apparemment imparable pour Hollywood de mâcher n’importe quel film vieux de plus de deux décennies et de cracher quelque chose qui est souvent une vague resucée, Columbus a un point que parfois il n’y a aucune raison pour un film d’obtenir le traitement de refonte.

Colomb était en fin de compte responsable de l’ensemble Harry Potter la franchise s’est déroulée à l’écran comme elle l’a fait, car c’est lui qui a participé au casting des trois sorciers principaux, et à partir de son premier film, Daniel Radcliffe, Emma Watson et Rupert Grint joueraient alors les rôles de Harry, Hermione et Ron pour le reste de la série pendant plus d’une décennie. Alors que le film original approchait de son 20e anniversaire, on a demandé à Columbus dans l’interview s’il pensait que le Harry Potter les films seraient et devraient être refaits.

« Je ne peux pas répondre au premier… je ne sais pas, » Christophe Colomb mentionné. « Dans cette version d’Hollywood dans laquelle nous vivons, tout le monde refait tout et redémarre tout. Je veux dire, il y a un Seul à la maison redémarrage à venir. À quoi ça sert? Le film existe, vivons simplement avec le film qui existait. Il ne sert à rien de nous refaire Le magicien d’Oz, il n’y a aucun intérêt à refaire les films classiques. Faire quelque chose d’original, car nous avons besoin de plus de matériel original. Donc, aucun intérêt. »

Tandis que Home Sweet Home Seul a déjà fait l’objet de critiques avec la sortie de sa bande-annonce, critiquée par de nombreux fans du film de 1990 comme un remake coup pour coup sans nouvelles idées, ce qui suggère qu’une fois de plus le commentaire de Columbus sur « A quoi ça sert ? » est sur l’argent. Bien sûr, Columbus était dans le fauteuil du réalisateur sur le film original de Macaulay Culkin, et bien qu’il n’ait certainement rien contre une bonne franchise, cela dit, il aurait adoré avoir réalisé plus Harry Potter films mais abandonnés car ils prennent beaucoup de temps, les suites sont clairement une bouilloire différente des remakes.

Chris Columbus a été à l’origine de certains des films les plus populaires de la dernière génération, et pour réitérer davantage sa suite sur la position de redémarrage, il a récemment fait le point sur la longue demande Gremlins 3, ce qui, à en juger par le son, est encore une possibilité très réelle. Cependant, encore une fois, Columbus y travaille comme une suite et ne pense pas à refaire le classique original de 1984. Bien qu’il ne semble parfois pas y avoir de nouvelles idées à Hollywood, il semble également y avoir trop d’empressement à utiliser un nom bien connu pour attirer le public du cinéma, il est bon de savoir qu’il y a au moins un réalisateur qui est sur un page différente.

Sujets : Seul à la maison, Harry Potter