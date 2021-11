Chris Columbus aimerait revenir dans Harry Potter et réaliser le film The Cursed Child

Pour les fans de Harry Potter du monde entier, ramener les trois sorciers qui ont sauvé le monde du maléfique Lord Voldemort sur grand écran a été le refrain constant depuis la rédaction de JK Rowling. Harry Potter et l’enfant maudit le script de jeu a frappé les étagères. Le réalisateur Chris Columbus ressent exactement la même chose. Récemment, il s’est assis avec Variety pour se promener dans le chemin de la mémoire du Chemin de Traverse. Son récit de l’attribution du rôle du réalisateur au travail avec les jeunes enfants et les acteurs de classe mondiale vous ramène à l’époque où vous avez découvert la saga sur grand écran.

Dès le début, Christophe Colomb savait ce qui était en jeu si on lui confiait la responsabilité de livrer un film à des millions de fans inconditionnels. « Je m’attendais à ce que je sois probablement licencié dans les deux premières semaines. J’étais très, je ne veux pas dire anxieux, mais conscient du fait que si je gâche ça, je ne travaillerai probablement plus jamais. Et J’aurais des millions de fans à ma porte juste furieux. Je savais que j’allais m’attaquer à quelque chose d’assez gigantesque, et je n’ai jamais été impliqué dans un projet qui a fait l’objet d’un si grand examen. »

Après avoir rencontré JK Rowling et découvrant qu’ils avaient la même vision pour les films, il avait du pain sur la planche. La frénésie sur les livres était à son paroxysme, et chaque enfant acteur savait ce que cela signifiait de faire partie de la Harry Potter monde cinématographique. « Dans le premier film, il n’y avait pas beaucoup d’expérience professionnelle entre les trois protagonistes. C’est pourquoi ce film était rempli de tant de coupures. »

« Je ne pouvais vraiment tourner, pendant les trois premiers mois, qu’un gros plan de l’un des acteurs avant qu’ils ne perdent leur concentration. Les deux premières semaines, tous les enfants étaient tellement excités de faire partie du Harry Potter film, ils souriaient simplement aux caméras. Je ne pouvais pas les faire arrêter de sourire, et c’est vraiment devenu un exercice et un cours de théâtre pour moi en tant que réalisateur. Au moment où nous sommes arrivés au deuxième film, nous étions en mesure de faire des travellings et les enfants pouvaient filmer un maître et avoir une conversation à l’intérieur de ces plans. Ils sont devenus très professionnels au moment où ils sont arrivés à Chambre des Secrets, et puis au moment où nous avons fait Prisonnier d’azkaban, vous pouvez en gros tourner tout le film en 15 prises simples si vous le souhaitez. »

Chris Columbus dirigerait les deux premiers versements et produirait le troisième. Mike Newell dirigerait Harry Potter et la coupe de feu, et David Yates continuerait à réaliser les quatre derniers films de la franchise. Bien qu’il y ait eu des préquelles, Columbus aimerait continuer l’histoire sur film. « J’adorerais réaliser ‘The Cursed Child’. C’est une super pièce et les enfants ont en fait le bon âge pour jouer ces rôles. C’est un petit fantasme pour moi. »

Sujets : Harry Potter et l’enfant maudit, Harry Potter