Chris Columbus a révélé comment il voulait revenir dans la saga Harry Potter

Il y a une vingtaine d’années, le cinéaste américain Chris Columbus a été l’un des principaux éléments de la création d’un des phénomènes culturels qui a défini toute une génération : la saga cinématographique Harry Potter. Columbus a été réalisateur dans les deux premiers volets de la saga : « The Philosopher’s Stone » et « The Chamber of Secrets », sortis respectivement en 2001 et 2002.

Sa dernière participation à la saga remonte à 2004 lorsqu’il a été producteur de « Le Prisonnier d’Azkaban », le troisième volet de la saga. Cependant, Columbus ne perd pas espoir de retourner dans le monde sorcier en révélant son souhait de porter au grand écran l’histoire présentée dans la pièce « Harry Potter et l’enfant maudit ».

A l’occasion du 20e anniversaire de l’arrivée de « Harry Potter » pour la première fois en salles, Columbus a partagé dans une conversation avec ComicBook.com ses intentions de revenir dans cette franchise. « J’ai flirté avec l’idée. Je pense que ce serait merveilleux de faire une reprise de « The Cursed Child » avec le casting original parce que JJ Abrams a fait un travail formidable en redémarrant Star Wars avec le casting original, ce sentiment de nostalgie immédiate, il y a une touche très émotionnelle à ce sujet. »

Columbus pense que parce que les enfants qui ont joué dans la série ne sont plus des enfants, ils ont maintenant le bon âge pour jouer leurs homologues adultes de la manière dont ils sont décrits dans la pièce.

« Harry Potter et l’enfant maudit » est une pièce sortie en 2016 écrite et par Jack Thorne sous l’approbation de JK Rowling, ce qui en fait canoniquement le huitième volet de la série, notamment après la traduction et la publication de son scénario au format livre. Son récit commence 19 ans après la saga, juste au moment où Harry laisse ses enfants à bord du Poudlard Express.

Le récit du monde magique a également reçu une extension grâce au film « Fantastic Beasts and Where to Find It », sorti en 2017, avec un troisième volet en route, dont la date de sortie est provisoire à l’été 2022.

Avec l’arrivée de la saga sur HBO Max, diverses rumeurs indiquent que le monde de Harry Potter pourrait recevoir une nouvelle vie grâce au format de la série télévisée, bien qu’il n’y ait pour le moment aucune confirmation officielle de JK Rowling, bien que WarnerMedia maintienne toujours son intérêt pour la publicité. portée de cette franchise.