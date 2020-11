Chris Brown taquine un éventuel projet commun avec Drake: « We Got Some Songs »

Nous ne pouvons qu’imaginer comment cela aurait un impact sur l’industrie si cela se concrétisait.

Hip Hop aime un bon projet commun, et l’un des proportions épiques pourrait être en cours. Chris Brown a fait sensation ce soir (6 novembre) après son apparition sur Instagram Live avec Fat Joe pour la série du rappeur Le spectacle de Fat Joe. Les deux artistes primés l’ont découpé pendant environ une heure, et pendant la conversation, Breezy a été interrogé sur sa relation musicale avec le leader d’OVO. Ils ont livré le top des charts « No Guidance », donc Joe pensait que cela n’aurait de sens que s’ils continuaient à surfer ensemble sur cette vague de succès.

Fat Joe a demandé s’il y aurait un jour un projet collaboratif Drake et Chris Brown comme nous le voyons avec de nombreux autres artistes cette année. « Ouais, je pense … » commença Chris, mais avant qu’il ne puisse finir sa pensée, Fat Joe l’interrompit et voulut que le chanteur précise que son « ouais » était une confirmation. Brown ne pouvait s’empêcher de rire de l’enthousiasme du rappeur. « Nous avons des chansons, nous avons des chansons », a déclaré Brown. Le chanteur a été timide en donnant sa réponse et n’a ni confirmé ni nié qu’un projet collaboratif était en préparation.

La nouvelle d’un possible album commun entre Drizzy et Breezy a stupéfié Fat Joe qui était à court de mots. «Nous avons des chansons», répétait Chris. « Nous avons un peu de chaleur. » Le maître de cérémonie du Bronx a fait savoir à Brown « que cette merde va tout tuer ». Regardez l’interview complète entre Fat Joe et Chris Brown ci-dessous et dites-nous si une collaboration Drake x CB est quelque chose dont le monde a besoin.