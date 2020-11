Chris Brown lance la page OnlyFans et ses fans deviennent fous

Allez-vous vous inscrire pour 20 € par mois?

La vague OnlyFans est loin d’être terminée. Le site Web souvent osé a gagné en popularité tout au long de 2020, car les personnes – dont beaucoup sont sans travail – sous mandat de quarantaine ont trouvé des moyens créatifs de gagner de l’argent. Bientôt, les gens ordinaires ont découvert qu’ils pouvaient gagner beaucoup d’argent sur OnlyFans et ces zéros ont augmenté pour le divertissement pour adultes. Les célébrités ont commencé à ajouter leurs noms aux listes au fur et à mesure qu’elles ouvraient des pages et cela s’est avéré tout aussi lucratif pour elles, car elles partageaient des images d’elles-mêmes nues ou presque nues. Personne ne sait à quoi s’attendre de Chris Brown, mais le chanteur a lancé sa page et dire que ses fans sont enthousiasmés est un euphémisme. Une capture d’écran de la page OF de Breezy a rapidement circulé sur les réseaux sociaux et ses fans ont clairement indiqué qu’ils étaient prêts à tout voir. Il y a eu des artistes qui ont partagé des images et des vidéos explicites avec leurs fans, mais nous ne nous attendons pas à ce que le père de deux enfants obtienne cette Candide. Son abonnement est de 20 € par mois et les fans inondent le site pour s’inscrire le plus rapidement possible. Jetez un œil à certaines des réactions aux nouvelles de Chris’s OnlyFans ci-dessous et dites-nous quel contenu vous pensez qu’il partagera. Assurez-vous également de consulter notre « Galerie IG des célébrités avec des comptes OnlyFans ».