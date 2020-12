Chris Brown célèbre le 15e anniversaire de son premier album avec un site interactif

Il y a quinze ans, Chris Brown sortait son premier album studio éponyme sur Jive Records. L’artiste en herbe n’avait que 16 ans à l’époque, mais il est rapidement devenu une sensation mondiale. Chris Brown est un aliment de base qui nous a donné un certain nombre de favoris, dont « Run It », « Yo (Excuse Me Miss) », « Gimme That » et « Poppin », et il a obtenu une certification triple platine de la RIAA. Pour célébrer l’anniversaire de l’album, RCA Records et Legacy Recordings ont sorti l’édition 15e anniversaire de Chris Brown dans 360 Reality Audio.

Les fans peuvent suivre les réalisations de Brown dans un nouveau microsite avec une chronologie interactive où les téléspectateurs peuvent faire un voyage à travers la carrière du chanteur « fournissant un aperçu de ses succès, statistiques et récompenses. » Deux célibataires de Chris Brown– « Yo (Excuse Me Miss) » et « Run It » – ont maintenant leurs propres EP avec divers mix, tandis qu’un troisième EP contient un remix inédit de « Gimme That » et « Poppin ». Vous pouvez consulter les listes de chansons ci-dessous.

Tout cela fait suite aux Soul Train Awards ce week-end dernier où le chanteur a été applaudi pour ses efforts musicaux. Chris Brown a remporté plus de trophées que tout autre artiste avec quatre victoires. Assurez-vous de faire un voyage sur le microsite pour interagir avec la carrière de Brown ici.

Chris Brown – Exécutez-le! (EP numérique)

1. Exécutez-le! (Jason Nevins Extended Mix)

2. Exécutez-le! (Jason Nevins Remix Edit)

3. Exécutez-le! (Partysquad Remix)

4. Exécutez-le! (Instrumental)

5. Exécutez-le! (Remix Instrumental)

6. Exécutez-le! (A cappella)

7. Exécutez-le! (That Kid Chris Remix – Radio Edit)

Toutes les pistes livrées aux DSP pour la première fois

Chris Brown – Yo (Excuse Me Miss) (EP numérique)

1. Yo (Excuse Me Miss) (Johnny Douglas Remix)

2. Yo (Excusez-moi Mademoiselle) (THE BOMB FACTORY REMIX)

3. Yo (Excuse Me Miss) (South Rakkas Reggaeton Mix)

4. Yo (Excuse Me Miss) (Instrumental)

5. Yo (Excusez-moi Miss) (A cappella)

Pistes 2, 4, 5 livrées aux DSP pour la première fois

Chris Brown – Gimme That (EP numérique)

1. Gimme That (Lex Barkey et DJ Dime Remix)

2. Je ne trouverai peut-être jamais

3. Poppin ‘(Instrumental)

4. Poppin ‘(A cappella)

Pistes 3, 4 livrées aux DSP pour la première fois