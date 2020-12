"choses étranges" Star Joue Dans Le Nouveau Film Le "avengers"directeurs

La star de « Stranger Things » Millie Bobby Brown jouera dans le nouveau film des frères Russo (« Avengers: Endgame »). Les deux voulaient seulement produire le film, mais maintenant ils le réalisent également.

Le plan original était pour Andy Muschietti (« Es ») de diriger « The Electric State » et pour les frères Russo d’apparaître comme producteurs. Mais maintenant, ils échangent les rôles: les frères Russo dirigent et Andy Muschietti produit le film avec sa sœur Barbara.

Frère disparu? Nous savons que …

Pour les frères Russo, « The Electric State » semble être un projet qui leur tient à cœur, car le titre est en développement depuis un certain temps, comme l’écrit Collider. Le film est basé sur le roman graphique « Tales from the Loop » de Simon Stålenhag.

L’histoire se déroule dans un futur alternatif dans lequel humains et robots vivent en harmonie. Une fille (Millie Bobby Brown) se lie d’amitié avec un robot, seulement pour découvrir qu’il lui a apparemment été envoyé par son frère disparu. Ensemble, les deux partent à sa recherche – et découvrent une énorme conspiration.

Les frères Russo sont heureux de l’accord universel

Les frères Russo sont très satisfaits du développement actuel du projet. S’adressant à Deadline, ils ont déclaré: « Nous sommes ravis de conclure un accord avec Universal Studios qui souhaitent présenter » The Electric State « en salles. C’est une excellente nouvelle pour nous en tant que cinéastes, mais aussi pour le public mondial qui Envie de revoir des films dans les salles. C’est un signe positif que maintenant que les premiers vaccins sont sortis, le marché du cinéma revient lentement. «

Il n’y a toujours pas d’informations sur une éventuelle sortie en salles.