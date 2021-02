"Choses étranges": La saison 4 sera plus sombre que jamais

Le tournage de la quatrième saison de « Stranger Things » bat actuellement son plein. L’acteur de Mike Finn Wolfhard discute un peu hors de la boîte et promet: Les nouveaux épisodes seront vraiment sombres.

Le balado de CBC avec Tom Power porte principalement sur le court métrage que Finn Wolfhard a réalisé et réalisé. Mais vers la fin, les deux parlent inévitablement de la quatrième saison de « Stranger Things ».

Un peu plus de tout

Finn Wolfhard ne veut pas révéler de spoilers. Mais: «Chaque saison s’assombrit à chaque fois. J’ai déjà dit sur la saison 3, ‘C’est la saison la plus sombre qui ait été tournée jusqu’à présent’ – avec des rats qui explosent et autres. Mais sérieusement, la saison 4 jusqu’à présent … c’est vraiment la saison la plus sombre jamais faite. «

Chaque année, les frères Duffer vont encore plus loin, explique Finn Wolfhard: «Ça devient de plus en plus drôle, plus sombre, plus triste, … j’ai vraiment hâte que les gens [Staffel 4] voir. »

Qu’est-ce qui attend Hopper dans « Stranger Things »?

Non seulement il peut attendre à peine, mais nous aussi sommes assis sur des charbons ardents. Après tout, nous voulons enfin savoir comment les choses se passeront avec Hopper. Presque un an jour pour jour depuis la sortie du premier teaser « Stranger Things » de la saison 4. On y voit le père adoptif d’Elfi dans une sorte de camp ouvrier russe – mais toujours vivant!

Quand la saison 4 commence-t-elle sur Netflix?

Le tournage des nouveaux épisodes a également dû être interrompu ici en raison de la pandémie corona. La saison 4 arrive plus tard que prévu. La date à laquelle ce sera, cependant, n’est toujours pas claire. Si tout se passe bien sur le plateau, « Stranger Things » pourrait être diffusé sur Netflix cet automne.